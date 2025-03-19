蜜雪冰城用隔夜檸檬惹議　多地門店稱嚴守規定：下班前都會處理

蜜雪冰城在湖北宜昌的凝聚新天地門店早前被曝存在嚴重的食品安全隱患，內媒調查發現，該門店違規使用隔夜的檸檬和橙子切片來製作飲品，並且衛生狀況令人擔憂，引發輿論關注。對此，周二（18日），部分蜜雪冰城加盟店給出回應，有門店工作人員稱稱接到了總部規定，「檸檬不能過夜，每天閉店必須拍照登記，做好報廢記錄」。



據早前報道，在記者拍攝的影片中，可以看到蜜雪冰城凝聚新天地門店內飛蟲亂舞，甚至有蒼蠅出現在奶茶杯的蓋子上。店員透露，當天剩餘的檸檬和橙子切片會被隱藏在操作台下的置物櫃中，並且有些切片會被放入不銹鋼桶中，常溫存放在後場角落。當記者詢問為何不將其放入冰箱時，店員無奈表示：「我以後不敢喝了，我有點害怕。」

此外，其他店員也表示，「這個明天可以接著用」，顯示出對食品安全的漠視。隨後，宜昌市市場監管局的執法人員迅速前往該門店調查；執法人員發現二樓倉庫內有標籤不規範的剩餘原材料，並對其進行扣押，立案調查的工作也隨即展開。店長鄒先生亦承認片中的操作屬於違規行為，稱「是店員在這裏做的，我們要求都是用不完的直接就丟了」。他承諾後續會與公司溝通，加強門店監管。

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該門店違規使用隔夜的檸檬和橙子切片來製作飲品。（經視直播）

當記者詢問為何不將其放入冰箱時，店員無奈表示：「我以後不敢喝了，我有點害怕。」（經視直播）

店員稱涉事位置在監控死角。（經視直播）

店內飛蟲亂舞，甚至有蒼蠅出現在奶茶杯的蓋子上。（經視直播）

店內飛蟲亂舞，甚至有蒼蠅出現在奶茶杯的蓋子上。（經視直播）

周二，多家蜜雪冰城門店店員向內媒表示，總部一直有規定檸檬片和橙子片不能隔夜使用，這次被曝的門店只是特例，屬於店員個人問題。不是所有的門店都會使用隔夜的水果，對於這次曝光，總部會頒布更加完善的監督管理制度，但目前還未收到該制度具體措施。

上海、江蘇、浙江等地部分蜜雪冰城門店負責人均表示，所屬門店自經營以來始終按照蜜雪冰城總公司規定，絕不使用隔夜小料，保證自己所屬門店的健康衛生良好。其中杭州一家門店的店員表示，一些物料到了有效期就會處理掉，公司有嚴格的監督管理，涉事門店沒有按照公司規定制度執行，會受到嚴格的懲罰。上海一家門店的店員則表示，公司一直規定當天物料如有過期都要扔掉處理，每個物料都有規定的期限，尤其當天的檸檬、橙子等不能存在隔夜情況，在下班前都會處理。

上海一店員還表示，除了檸檬片、橙子片不過夜外，珍珠等奶茶配料也每4小時就廢棄一次，這是因為珍珠等產品相對來說更需要新鮮的口感，故廢棄的頻率更高。還有店員指出，由於檸檬片等小料不得過夜使用，故臨近閉店時，門店都會提前下架需要相關小料的飲品，以免造成過多浪費。