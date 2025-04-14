室友電瓶充電爆炸男子9成燒傷　首發聲稱無法原諒：父母承擔太多

湖北武漢2024年7月發生一宗電動單車鋰電池（電瓶）爆炸慘劇，一名大學生帶電池回出租屋充電時爆炸起火，導致同屋一名大學生全身九成皮膚燒傷。傷者於近日首次面向媒體發聲，表示無法原諒室友，父母為其承受了太多。



一名大學生全身九成皮膚燒傷。（影片截圖）

閉路電視影片顯示，電瓶爆炸起火時，一名室友迅速從房間衝出走廊，然後拿起兩瓶滅火器準備撲火，疑因怕火勢蔓延將房門關上。（影片截圖）

據此前報道，內媒《紅星新聞》報道，2024年7月，武漢大學生杜均浩的合租室友小李（為大學同學）將電動單車電池拆下後提到房間充電，次日清晨電池發生燃爆，發生火災，事故致杜均浩全身90%燒傷。

杜均浩出事前照片。（新黃河）

受傷男子於4月12日首度面對媒體發聲，稱無法原諒室友，父母替自己承擔太多：「你們沒有見過我父母，到處向人借錢，為我供皮的時候，那種疲憊感和疼痛感，一夜間就滄桑了很多。」

杜均浩過生日。（影片截圖）

杜均浩首度面對媒體發聲。（影片截圖）

據介紹，杜均浩住院的8個月內，接受了12次植皮手術，他左手的兩根手指以及右手中指燒傷嚴重，均被截掉一節指頭，兩個耳朵也有不同程度損傷，後續或許還需要移植軟骨。傷者父親稱，截至2月10日，兒子手術已經花費了260多萬元（人民幣，下同），「房東給了2萬，室友家給了1萬」。

康復中的杜均浩。（新黃河）