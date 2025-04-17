河北9歲女童從25樓墮下奇跡生還 骨折住院10日即出院
撰文：許祺安
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內媒《新京報》報道，3月27日，河北唐山一名9歲女童因紗窗鬆動從25層樓墮下，在7樓平台獲救，於當天送院治療，經檢查發現，女童胳膊、眉骨、胸椎等部位出現骨折情況，住院10天後出院休養。
女童母親沈女士表示，孩子平時在房間寫作業時會把門關上。3月27日，因天氣炎熱，孩子準備開窗，因紗窗鬆動從25樓墮下。
孩子父親進屋叫孩子吃飯時發現孩子不見了，屋內的紗窗也不見蹤影。後來物業通知家屬，稱7樓有個孩子。
孩子叔叔表示，女童應是掉到平台後又自己走了一段路，實在是太疼了又躺下了。據女童母親描述，事發時「把我們都嚇壞了，我整個人都碎了，孩子見到我第一句話說救我」。
孩子媽媽表示，事發當晚孩子轉院至北京，經檢查發現，女童胳膊、眉骨、胸椎等部位出現骨折情況，住院10天後出院休養，下周將複查。「我們所有人都認為特別特別奇蹟。」
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