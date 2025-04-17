潮州8月大女嬰疑遭虐待　餓到體重僅3kg　生父不滿義工籌29萬善款

綜合內媒報道，廣東潮州一8個月大的女嬰疑遭虐待，體重僅有3kg，確診膿毒血症病情危重，有義工募捐29萬善款（人民幣，下同），生父稱義工未經他授權便籌款，善款的歸屬與用途引發爭議。



孩子僅有的食物是淮山粉。（小紅書）

左圖為孩子健康時相片，右為病後全身嚴重潰爛。（小紅書）

據內媒報道，有自稱義工的潮州網民發帖，稱當地一名8個月大的女嬰燕燕的生母患有智力殘疾，在現任男友（非孩子生父）的唆使下虐待孩子。女嬰4個月沒吃過正經飯，僅有的食物是淮山粉，且被排泄物中泡4個月致全身嚴重潰爛。

有愛心人士在醫院偶遇燕燕，發現其十分消瘦，孩子的病歷顯示，其身患膿毒血症、重度營養不良、肺炎等9種疾病。得知家長缺錢醫治，義工們籌款幫忙治療。

醫院證明。（澎湃新聞）

網貼。（公眾號）

網貼。（公眾號）

據《澎湃新聞》報道，義工表示，出於對女嬰生父的不信任，籌集得來的29萬善款並未告知其生父，款項由專人保管，收支明細公開透明。

4月1日，孩子生父通過網絡知道善款的存在後，本來配合治療燕燕的態度轉變，開始不回消息，並提出要他自己保管。愛心人士則堅稱，不信任他，不會交出善款。

義工並未告知其生父存在存款。（澎湃新聞）

燕燕生父開始不回消息。（澎湃新聞）

孩子生父稱，妻子存在精神性格缺陷，不懂養孩子，而他因白天上班繁忙，沒時間照看孩子，導致孩子營養不良。他還表示，不滿愛心人士擅自籌款29萬元，使用款項時還要寫借條。

4月16日，潮州市婦聯婦聯職員表示，「目前相關部門已經介入調查，我們很關注和配合他們。孩子現在在醫院，各部門和醫生都在幫助這個孩子，具體情況以權威部門通報為準。」