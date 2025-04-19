全球首個人形機器人半程馬拉松冠軍誕生　成績2時40分42秒

周六（19日），全球首個人形機器人半程馬拉松在北京亦莊鳴槍起跑，20支機器人隊伍挑戰21.0975公里半程馬拉松實地賽道，最終天工隊選手天工Ultra作為首個人形機器人率先衝過終點線。



8時37分許，首個人形機器人天工Ultra在牽引員的引導下跑過文博大橋。這是本次比賽的標志點位之一，也是本次比賽的9公里點位。其身穿著馬拉松比賽運動上衣，腳上還穿著黑色鞋子，引得現場觀眾陣陣歡呼，不少小朋友為其加油助威。在一片驚嘆聲中，天工Ultra以2時40分42秒的成績衝線奪得全球首個人形機器人半程馬拉松賽事桂冠。

天工Ultra準備起跑。（上觀新聞）

天工Ultra起跑。（上觀新聞）

天工Ultra身高約1.8米、體重約55公斤，不僅將時速從6千米/時提升到最高峰值速度12千米/時，還通過搭載「一腦多能」、「一腦多機」的通用具身智能平台「慧思開物」變得更聰明。天工隊發言人魏嘉星說，為在此次馬拉松中取得優異成績，團隊攻克了本體的穩定性、輕量化設計、關節長時間運動易發熱等硬件難題，還通過優化運動控制算法進一步增強了關節協調運動能力、步態協調能力和覆雜地形通過能力等。參賽過程中天工Ultra的配速為7-8千米/時。

天工Ultra衝線一刻。（央視新聞）

天工Ultra衝線一刻。（央視新聞）

除此之外，現場還可見智瞰深鑒科技有限公司打造的女性機器人「幻幻」，其作為唯一參賽的女機器人選手，現身賽道與來自企業、研究機構和高校科研組織的參賽隊伍一同應賽。據了解，幻幻機器人身高170cm，體重55kg，其仿生運動系統支持1m/s行走速度，石墨烯雙通道散熱設計保障4.5小時持久續航。

唯一參賽的女機器人選手「幻幻」。（新黃河）

而旋風小子隊參賽選手松延動力N2機器人足登斯凱奇運動鞋，頭纏「必勝」紅巾，亦格外引人注目。據了解，松延動力N2身高120cm，體重30kg，研發設計過程中突破傳統步態束縛，能在高速奔跑中保持穩定性和靈活性。奔跑過程中通過實時調整步頻、步幅和著地角度，確保高速狀態下的動態平衡。

旋風小子隊參賽選手松延動力N2機器人頭纏「必勝」紅巾。（新黃河）

值得一提的是，小米SU7化身本次馬拉松計時車現身賽道，作為「亦莊智造」的一張金名片，小米SU7自正式上市後交付量便保持增長，全年交付量超過13.5萬輛。