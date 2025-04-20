有片｜為等同行人上車　女子深圳北站伸腿阻高鐵關門　被行政拘留

4月18日，在深圳北火車站，一名女性旅客為了等待同行友人上車，竟強行伸腿阻止高鐵關門。官方今日（4月20日）通報指，女子已被鐵路公安行政拘留。



鐵路警方依法對涉事女子處以行政拘留。（廣州日報）

據此前報道，周五（18日）13時許，途經深圳北站的D2404次（東莞南-廈門）列車停靠在3站台辦理旅客乘降，作業完畢車門關閉過程中，一名女性旅客強行用身體阻攔車門試圖等待同行人上車，站台工作人員極力制止未果，隨後同行人上車，列車關門開出，未造成列車晚點。

女子伸腿阻止高鐵關門。（微博）

深圳鐵路公安於今日（4月20日）通報指，經工作，4月19日12時，民警在廈門成功查獲該女子，其對自己妨礙交通工具正常行駛的違法行為供認不諱。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十三條之規定，鐵路警方依法對其處以行政拘留。