北理工男教授遭同性學生舉報引導發生性關係　校方：基本屬實

綜合內媒報道，北京理工大學一名研究生近日在網絡舉報，稱遭導師引誘與其發生了性關係。4月20日，北京理工大學發表聲明稱，經調查，舉報的宮某師德失范行為屬實，將解除聘用關係。



舉報材料。（微博）

男事主。（瀟湘晨報）

網上舉報材料顯示，舉報人常某強制作了超過100頁的簡報，指控其導師引導他發生性關係。常某強表示，他成功保研進組後，宮某與他保持頻發交流。男事主表示，雖然有些懷疑，但信任老師的展現出的形象，且認為男男潛規則概率不大。

舉報影片。（@學術大觀察）

北理工男教授遭同性學生舉報。（網絡）

男事主表示，宮某已婚，且有兩個孩子，但仍對男事主持續試探，他不知道如何選擇，「如果拒絕得過於強烈，可能會得罪宮某。他在院內僅在院長書記之下，學校內和多位校領導關係緊密。」其後，常某強選擇忍耐並收集證據。

常某強在舉報材料中提到，宮某曾在其畢業旅行期間「空降陪睡」，還曾以出差名義帶其到大連、杭州等地開房。

舉報材料。（微博）

舉報材料。（微博）

4月20日，北京理工大學通報稱，4月19日晚，網絡出現該校教師宮某涉嫌師德失范行為的舉報信息，學校連夜開展全面調查核實。經調查，舉報的宮某師德失范行為屬實，宮某嚴重違背教師職業道德規範和行為準則，嚴重違反黨規黨紀、校規校紀。

舉報材料。（網絡）

經研究決定，給予宮某開除黨籍處分，免去行政職務，撤銷其教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷北京理工大學教師崗位任職資格，解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格。