關稅戰｜中國電商敦煌網在美爆火　創始人曾是微軟中國最年輕高管

受關稅政策影響，近日中國B2B（business-to-business）跨境電商平台DHgate（敦煌網）在美爆火，一躍成為美區App Store排名第二的免費iPhone應用程式。



敦煌網頁面。（網頁截圖）

內媒《上海證劵報》分析，由於擔心關稅導致物價暴漲，美國人開始囤積中國製造商品。許多中國供應商和製造商在TikTok上介紹奢侈品代工模式，稱歐洲的名牌服裝、配飾的生產地源自中國，可以直接通過中國電商平台購買到「源頭好貨」。依賴中國產日用品的美國消費者，意外捧紅另一個中國B2B跨境電商平台DHgate（敦煌網）。

美國科技網站TechCrunch指，與Shein或TikTok Shop上銷售的快時尚廉價產品不同，即使是美國消費者認為是高端歐洲品牌的產品，也是中國生產。

有博主在TikTok上介紹奢侈品代工模式。（觀察者網）

女子指中國製造的產品出廠價格更優惠。（新聞晨報）

有數據顯示，4月13日，僅iOS平台DHgate下載量就達到了117500次，較30日均值暴漲732%，其中，美國市場下載量達6.51萬次，暴增940%。截至北京時間4月15日，DHgate（敦煌網）已一躍成為了美區App Store排名第二的免費iPhone應用程式，僅次於ChatGPT。

敦煌網。

敦煌網。

公開信息顯示，敦煌網由王樹彤於2004年創立，是中國領先的B2B跨境電商在線交易服務平台，覆蓋全球225個國家及地區。

《瀟湘晨報》報道指 ，敦煌網創始人王樹彤在創業前曾在清華大學任教，並一度成為微軟最年輕的中國區高管。在創立敦煌網前，曾和雷軍、陳年一起打造了卓越網，是中國國內最早的電商購物平台之一。

王樹彤。（中國服務貿易協會）

內媒《九派新聞》報道指，4月16日，敦煌網職員回應，公司對於此次的爆火有點始料未及，目前正在復盤和分析此次數據增長的原因。其稱，此次熱度暴漲對於整個行業來說都是一個正向的影響。