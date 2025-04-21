深圳大梅沙驚現有毒水母群　曾有男童慘遭蜇傷皮膚潰爛要植皮兩次

深圳鹽田大梅沙海灘是不少港人假期放鬆的好去處，但近日該處海域出現水母群，專家鑒定為有毒的白色霞水母（Cyanea nozakii），傘徑大的能超過50厘米。



深圳鹽田大梅沙海域近日出現水母群，專家鑒定為有毒的白色霞水母。 （深圳晚報）

深圳鹽田大梅沙海域近日出現水母群。（讀特新聞）

深圳鹽田大梅沙海域近日出現水母群。（讀特新聞）

人民網曾報道，中國沿海均有白色霞水母出沒，每年造成大量蜇傷事件。傷者會遭受劇烈的疼痛、瘙癢、腫脹、炎症、風團甚至更嚴重的後果。

內媒指，「五一」長假將至，大梅沙海濱公園已經換上了密度更高的防鯊網，並安排工作人員全天候在沙灘和海域巡邏，打撈網內的水母，勸離試圖進入非游泳區的遊客。

針對水母活躍期，公園已經建立了季節性防控機制，會增加巡邏頻次，強化應急處置能力。

為什麼會突然出現這麼多水母呢？海洋環保專家劉志冰解釋，這和最近的海洋環境變化有關。比如海水富營養化，導致浮游生物大量繁殖，水母的「口糧」充足了，自然就容易大量繁衍。

2022年，深圳一名7歲男童在大梅沙海濱遊玩時被水母蜇傷，雙腿皮膚潰爛。（深圳衛健委）

2022年，深圳一名7歲男童在大梅沙海濱遊玩時被水母蜇傷，雙腿皮膚潰爛。（網絡圖片）

在2022年，深圳一名7歲男童在大梅沙海濱遊玩時被水母蜇傷，雙腿出現大面積紅腫。醫生當時檢查發現，男童腿部傷勢比較嚴重，部分皮膚已經潰爛到可以看到脂肪組織，於是對男童的傷口進行了清創處理，還先後進行了兩次植皮手術。