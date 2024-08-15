深圳大梅沙「海水糞超標」不宜游泳　專家：幼兒或老人避免下水

「深圳大梅沙海水糞超標」的話題近日引發眾多市民關注。深圳最長海灘大梅沙是不少港人假期放鬆的好去處，但國家海洋監測中心官網近日指，深圳大梅沙海水浴場水質情況為「差」，被判定為「不適宜游泳」，理由是「糞大腸菌群濃度較高」。



鹽田區官方回應稱，大梅沙海水浴場水質波動主要原因是遊客量大和持續強降雨將陸域污染物、山體枯枝敗葉等沖刷入海所致。



大梅沙網紅打卡路牌（《香港01》圖片）

「深圳大梅沙海水糞超標」的話題近日引發眾多市民關注。（網絡圖片）

綜合內媒報道，國家海洋環境監測中心近日公布最新一期沿海城市海水浴場水質周報。8月9日至8月12日，國家海洋環境監測中心組織對全國22個城市32個海水浴場開展水質監測，其中，深圳大梅沙海水浴場水質情況為「差」，被判定為「不適宜游泳」，理由是「糞大腸菌群濃度較高」。

這份周報同時監測了深圳市大鵬灣下沙海水浴場的水質，監測結果顯示水質情況為優，較適宜游泳。

大梅沙11次水質狀況被評價為「差」

國家海洋監測中心自6月起發布「2024年部分沿海城市海水浴場水質周報」，截至目前為止已發布21期。除浴場關閉未作監測外，大梅沙海水浴場共有11次水質狀況被評價為「差」，理由包括糞大腸菌群含量較高、存在大量漂浮物。

深圳大鵬灣下沙海水浴場也因糞大腸菌群含量較高，有3次水質狀況被評估為「差」。

專家：幼兒或老年人盡量避免下水

《深圳特區報》引述相關疾控專家表示，糞大腸菌群本質就是健康人群腸道內的一類大腸桿菌，主要對於免疫力尚未發育成熟的嬰幼兒、或免疫力明顯下降的老年人、免疫力缺陷的人群造成影響。梅沙浴場微生物指標在標準附近或略超標準情況下因微生物的原因導致泳客發生胃腸道疾病的風險較低，幼兒或免疫力下降的老年人等人群可盡量避免下水。

大梅沙。（網絡圖片）

官方：暑期以來單日遊客最高量達19萬人次

深圳市生態環境局鹽田管理局回應稱，2024年以來，大梅沙海水浴場水質有所波動，主要原因有兩方面。第一是大梅沙海水浴場環境優美、免費開放，長期以來深受市內外居民遊客的喜愛，特別是大梅沙地鐵開通後，直達沙灘，今年暑期以來單日遊客最高量達19萬人次，與2023年同比增加110%。

第二是今年以來降雨總體偏多，全區累計雨量達1719.3毫米，較去年同期（1057.4毫米）增多63%。持續強降雨會將陸域污染物、山體枯枝敗葉等沖刷入海，對大梅沙海水浴場水質造成了一定影響。

針對此情況，生態環境部門將繼續強化對海水浴場水質的監測預警，公開監測結果。8月12日採樣顯示水質是優。