28歲女深圳大梅沙海濱棧道墮海亡　疑因拍照打卡　警方：尋獲遺體

12月13日，多位網民發影片稱，廣東省深圳市大梅沙海濱棧道，一名遊客疑因拍照不小心墮海被海浪捲走。12月14日，廣東海警局證實，該名28歲貴州女遊客的遺體已打撈出水，具體墮海原因正在調查核實中。



深圳大梅沙海濱棧道。（網絡圖片）

現場圖片顯示，有救護人員、民警和救援人員在現場搜尋。棧道上白色欄杆高約1.5米，下面是一片深藍的冬海。有疑似當時在現場的網民表示，「聽說是拍照時不小心掉下去的，是被海浪衝走了嗎？當時看到一群穿橙色衣服的救援人員和醫護人員，由東往西方向急速跑過去。後面來了一架直升機，低空盤旋搜尋，不知找到沒有？」

也有網民稱：「開始還能隱約看到冒頭，後來就消失在那片海域，沉下去了，或者是被海水沖走了。昨天東邊吹來的風很大，海裡的水流也是由東向西，流速很快。也有遊客拿望遠鏡幫著搜尋。」

現場圖片顯示，有救護人員、民警和救援人員在現場搜尋。（網絡圖片）

有目擊者當時在深圳市鹽田區大梅沙海濱棧道，他表示，「昨天（12月13日）下午兩點半左右發生的。我看有人說是有人拍照（墮海），但是我從頭到尾也沒看到掉下去的這個人，到底救沒救上來，只是看到有救援人員在打撈。」

該名目擊者稱，昨天去玩時，走到半道被擋回來了，「救護車、消防都出動了。海浪無情，不知道人上來沒有」，據了解，有多位遊客在現場拍攝視訊，稱這名墮海的遊客最終不幸被海浪捲走。

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轄區派出所：這種棧道人掉進海裡，各種原因都會有

深圳大梅沙公園客服中心工作人員表示，事發海濱棧道不屬於公園，「它跟我們公園是分開的，具體情況可以聯絡轄區派出所。」

深圳市公安局鹽田分局梅沙派出所民警否認是拍照不慎墮海，「這個事我們會按照程序調查處理，已經和家屬聯絡上了。這種棧道，人掉下去，掉進海裡，各種原因都會有。我們具體是按日常常規的操作，我們打撈各種措施都會有的。」

今年4月10日，有市民在深圳大梅沙海濱棧道景區對出海面發現一具浮屍。（瀟湘晨報）

民警提醒遊客在海濱棧道注意安全，「現場這種提示牌都有，各種告示牌都有，還有巡查員。那裡屬於公共區域，由保安公司負責巡查。有的人是自己下去，那個地方本身就危險，就不允許海釣。」

廣東海警局工作人員回應稱，「深圳鹽田大梅沙是我們出警的，浮屍已經打撈上來了，後續交由深圳市殯儀館。她是1996年出生，她是貴州人，具體是由海警現場處理的。」

廣東海警局一位工作人員答覆記者稱，這名遊客是否因拍照墮海暫不確定，「具體墮海原因我們還在調查核實當中，那裡是旅遊景區，警示牌是有設定的。我們是廣東海警局，只負責救助，現在還在調查，如果涉及刑事案件，我們也是會處理的。」