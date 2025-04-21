遠洋漁船船長遇害案　兇手被提請批捕　家屬：不死刑難消心頭恨

今年3月中旬，一名遠洋漁船的船長在印度洋公海海域被船員殺害，並拋屍落海。受害者女兒小星（化名）稱，日前從警方手上收到父親的遺物，但不包括手機、現金、身份證、銀行卡等，並表示至今無法理解為何父親會出事，「兇手不死刑難消心頭恨」。

另《澎湃新聞》報道，辦案人員表示，犯罪嫌疑人已移送檢察院提請批准逮捕。



小星在小紅書上發文稱，4月17日，她收到警方整理的父親遺物，有床鋪、衣服、鍋碗瓢盆，還有父親在船上種的花。遺物中，還有兩件小星給父親的物件，一件是去年父親節時買的小投影儀，「給爸爸下載了1個T的電影電視劇綜藝」；另一個是過年時給父親買的零食，「這些零食通過轉載船，3月9號爸爸剛收到這些小零食，3月11日就出事了」。

小星收到警方提供的父親在船上遺留的花草等物件。（小紅書）

小星在文中提到，由於船上的現金不足，公司通過轉載船帶來的現金未送到，父親曾墊資向其他船員分發花紅，也因此曾向她借錢；另外，不少船員曾問父親借錢但未償還，「如此，我更不理解為什麼會發生這種事。無法理解，無法釋懷，無法原諒，兇手不死刑難消心頭恨」。

《澎湃新聞》報道，遺物中，小星沒有收到父親的手機、手錶、現金、身份證、銀行卡等物件，「不清楚是沒有了還是暫時無法交給家屬」。辦案人員還向小星表示，目前該案件的犯罪嫌疑人已移送檢察院提請批准逮捕。

小星表示，父親曾墊資向其他船員分發花紅，也因此曾向她借錢。（小紅書）

小星還提供了兩段父親的漁船在印度洋海域行駛時所拍的影片。一段是其父親2025年1月28日除夕當天在朋友圈發布的祝福影片，當時漁船正在黑夜中行駛，十餘名船員齊聚在甲板上慶祝過年，更點燃了鞭炮。

另一段是其父親2025年3月2日凌晨在漁船上放生海龜的影片。其父在片中詳細展示並播報了所處經緯度和時間後，走下駕駛台，展示完漁船編號後指揮船員將海龜放生。兩名船員在甲板上一同抓緊海龜身體，從甲板上將海龜拋入海洋中。在聊天記錄中，小星父親稱「海龜被我捕上來了，按照規定得放生呢」，並稱「整得好，能給公司加信用分」。

2025年1月28日除夕，父親在朋友圈發布的祝福影片，十餘名船員齊聚在甲板上慶祝過年，更點燃了鞭炮。（影片截圖）

2025年3月2日，船員放生海龜。（影片截圖）

根據相關政策規定，海龜作為受國際和國內保護的瀕危物種，嚴禁非法捕撈、交易或傷害。遠洋漁船誤捕海龜後，需立即採取保護措施並放歸大海。放生海龜，除了法律規定，也是漁民的一種習俗。威海當地村民稱，漁民中流傳著「海龜象徵平安歸來」的說法，認為放生海龜能帶來出海平安的福祉，這種觀念在沿海地區根深蒂固，形成「打撈到海龜必須放生」的習俗。

此前，警方曾向小星提供一段船員拍攝的短片，當時其父已經被兇手從二樓的船長室扔到一樓甲板，且兇手試圖將他拋下海，「可是視頻戛然而止」。小星表示，漁船公司稱兇手動手前將閉路電視砸毀，因此只有船員拍攝的影片，「視頻裏爸爸已經躺在甲板上不動了」。對於這段影片，小星稱不方便提供。

涉事漁船。（小紅書）

據此前報道，3月20日凌晨，小星在小紅書上發文稱，其身為船長的父親於3月11日在印度洋公海海域被船員殺害並拋向公海。

3月24日，威海海警局發布情況通報稱，3月11日，榮成市一艘遠洋漁船在公海發生一宗刑事案件，致1人死亡。威海海警局已於3月12日立案，犯罪嫌疑人已被控制，涉事船隻正在返港。目前案件正在依法偵辦中。4月6日，家屬透露，死者遺體仍未尋回。