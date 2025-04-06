遠洋漁船船長被殺遺體未尋回 好友：遇害前一晚還在討論女兒婚禮
撰文：林芷瑩
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今年3月中旬，一名遠洋漁船的船長在印度洋公海海域被船員殺害，並拋屍落海，警方已立案並控制兇手。
4月6日，家屬透露，死者遺體仍未尋回。有自稱是死者生前好友的網民稱， 死者在遇害的前一晚，還在和朋友討論女兒的婚禮。
《極目新聞》報道，受害者女兒小星（化名）表示，目前父親的遺體仍未尋回，涉事漁船已經回到中國海域，不過尚未靠岸。
自稱是死者的生前好友吳先生（化姓）稱，他和被害人很熟，就在對方遇害的前一天晚上（3月10日），被害人還在和朋友們討論女兒的婚禮，「遺體沒找到，找了十多天都沒找到」。
威海海警局工作人員表示，執法人員正在按照規定辦理案件，具體細節不便透露。
據此前報道，3月20日凌晨，小星在小紅書上發文稱，其身為船長的父親於3月11日在印度洋公海海域被船員殺害並拋向公海。
小星介紹，父親一直都在海上工作，從最初的船員直到當船長，一直工作到2021年。去年，為了籌集其嫁妝，父親再次登上遠洋漁船。2024年8月26日，父親從家中出發，前往印度洋公海工作，原計劃2025年6月下旬返航。
3月24日，威海海警局發布情況通報稱，3月11日，榮成市一艘遠洋漁船在公海發生一宗刑事案件，致1人死亡。威海海警局已於3月12日立案，犯罪嫌疑人已被控制，涉事船隻正在返港。目前案件正在依法偵辦中。
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