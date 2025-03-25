遠洋漁船船長公海遭殺害拋屍　家屬：兇手已被控制，爭取判死刑

有網民在社交平台上發文稱，其身為船長的父親在印度洋公海海域被船員殺害，並稱該案已獲威海海警立案。

3月24日，威海海警局通報稱，疑犯已被控制，涉事船隻正在返港。目前案件正在依法偵辦中。



3月20日凌晨，小星（化名）在小紅書上發文稱，其身為船長的父親於3月11日在印度洋公海海域捕魚時被船員殺害並拋向公海，涉事船隻還在公海，該案已經刑事立案，疑犯被控制在船上。她表示已聘請律師，「無論怎麽樣，拼盡全力，也要爭取判他（嫌疑人）死刑」。

網民稱，擔任遠洋漁船船長的父親在公海被船員殺害後拋屍。（小紅書）

《澎湃新聞》報道，小星是威海市榮成人，她介紹，父親一直都在海上工作，從最開始的船員直到船長，一直工作到2021年。去年，為了籌集她的嫁妝，父親再次登上遠洋漁船。2024年8月26日，父親從家中出發，前往印度洋公海捕魚，原計劃於2025年6月下旬返航，7月參加小星的婚禮。

3月11日早上7時30分，小星的父母曾經通話，惟當日上午11時後便一直無法聯繫上。次日下午，小星接到通知稱父親出事了，讓她盡快回家，「你爸沒有了，在船上被人捅了，人掉海裏了」。

小星表示，目前涉事船隻已被通知回港，預計4月初靠岸，兇手被控制在船上，威海海警已經立案。她從各方了解的情況是，父親在印度洋公海海域的船上遭到一名船員殺害，後被拋屍落海。據介紹，涉事船號的前綴是「魯榮遠漁」。

涉事船號的前綴是「魯榮遠漁」。示意圖，非涉事船隻。（The Outlaw Ocean Project）

小星稱，父親是一位好丈夫，「嘴甜、會提供情緒價值」，也很愛她和母親。街坊鄰里如果有需要幫忙，父親一定會主動幫忙「現在這個樣子，媽媽（悲傷地）走不出來」。

小星在小紅書發文稱，船公司表示兇手動手前關閉船上的總電閘，因此沒有閉路電視紀錄，警方曾提供一段船員拍攝的短片，當時父親已經被兇手從樓上船長室扔到一樓甲板，並且兇手正在試圖將他拋下海，但單憑片段無法判斷當時父親的狀態，「可我想不通為什麽事發的時候沒有一個人阻止它」。

小星發文稱，船公司表示兇手動手前關閉船上的總電閘，因此沒有閉路電視紀錄。（小紅書）

3月24日，威海海警局通報稱，3月11日，榮成市一艘遠洋漁船在公海發生一宗刑事案件，致1人死亡。該局已於3月12日立案，犯罪嫌疑人已被控制，涉事船隻正在返港。目前案件正在依法偵辦中。

內地律師介紹，據《聯合國海洋法公約》，船舶航行應僅懸掛一國的旗幟，並且除國際條約或本公約明文規定的例外情形之外，在公海上應受該國的專屬管轄。如果犯罪行為發生在中國籍船舶上，中國海警有權依據《刑法》處理，且無論船舶位於何處。船隻駛回後，按照《最高人民法院、最高人民檢察院、中國海警局關於海上刑事案件管轄等有關問題的通知》，後續移送審查起訴等環節，與國內刑事案件基本一致。