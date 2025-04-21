女子深圳北站伸腿阻高鐵關門　警方公布案件細節

《央視新聞》4月21日再發文回顧「深圳北站女子伸腿阻攔高鐵關門」事件，引述警方消息指與女子同行的三人在站台的另一側登上了到其他方向的列車，車門即將關閉之際，女子伸腿阻攔高鐵關門。



鐵路方面提醒，強行扒阻車門除了可能導致車門機械損傷外，還有可能造成列車晚點或者緊急制動。



警方介紹，該女子一行共五人。在檢票進站後，該女子與其女兒順利登車，而與其同行的另外三人在站台的另一側登上了到其他方向的列車，直到車門即將關閉，三人尚未登車，該女子便用身體阻攔車門等候三人上車。事發後，深圳鐵路公安處立即開展工作，於4月19日在廈門查獲該女子吳某某，並將其傳喚回公安機關進一步處理。

女子遭行政拘留。（警方畫面/央視新聞）

到案後，吳某某對自己妨礙交通工具正常行駛的違法行為供認不諱。目前，鐵路警方依法對其作出行政拘留處罰。

女子伸腿阻止高鐵關門。（微博）

深圳北客運車間副值班員羅敏介紹：「由於目前我們的列車開行得十分密集，一趟車的晚點將會影響後續的列車，嚴重地擾亂了列車的正常運行秩序。這種行為既是對自己的安全不負責任，還危及全車旅客的安全，影響大家的正常出行。」

鐵路相關工作人員。（央視新聞）

此外，根據《鐵路安全管理條例》第七十七條規定，非法攔截列車、阻斷鐵路運輸；擾亂鐵路運輸指揮調度機構以及車站、列車的正常秩序，都屬於危害鐵路安全的行為，被嚴令禁止。