｢電梯大王｣王友林逝世　500元機器創53億王國　曾打造水晶電梯

內地有「電梯大王」稱號的康力電梯創始人王友林病逝，享年62歲。據內媒報道，王友林以價值僅500元人民幣的機器起家，建立市值逾53億元的康力電梯，並讓康力電梯連續多年成為全球十大電梯製造商。



康力電梯創始人王友林。（網絡圖片）

康力電梯21日發布公告稱，其創辦人、實際控制人王友林於當日病逝，享壽62歲。

據康力公司官網，康力電梯於1997年於江蘇成立，集研發、製造、銷售、工程、服務於一體，具內地國家市場監督管理總局頒發的電梯製造（含安裝、修理、改造）資格，更通過歐洲、德國、韓國等國際認證。公司員工有4300多人。

據了解，康力電梯連續8年（2017-2024）入選「全球電梯製造商10強」。其運行於湖北陽新百洞峽旅遊區的4台「水晶雲梯」被認證為世界上最大的溶洞內觀光電梯。

康力電梯的歷史需要追溯到1993年。當時，一台五百元的輥圓機，一輛一百元的二手三輪車，構成了王友林創業的起點。王友林曾回憶時稱，「剛起步創業的時候，交通工具是一輛一百塊錢的三輪車，拿來送貨的，我還用500塊錢自己設計加工了一台輥圓機，這台機器後來承擔了很多機械零部件的加工製造，從1993年一直用到2005年。」

王友林也時常參與慈善活動。（微博）

談到創業目的，王友林說道，自己本來就是學機械出身的，當時大量外資湧入中國，電梯行業幾乎都被外資壟斷，「一台20多層的電梯要賣到100多萬元，不誇張地說，當時我帶著強烈的使命感和責任感，也有了民族品牌意識，我相信只要專注，就可以把一個產品做好，努力就會有收穫，總能達到目標。」

根據長江商報2020年報道，上市10年來，身為公司實控人，王友林及其妻子朱美娟未曾實施減持套現。相反，二人透過二級市場累計增持約1,200萬股。

打造世界最大的溶洞內觀光電梯 張家界扶梯寫歷史

康力電梯連續8年（2017-2024）入選「全球電梯製造商10強」。其運行於湖北陽新百洞峽旅遊區的4台「水晶雲梯」為世界最大的溶洞內觀光電梯。

康利公司打造的水晶雲梯。（微博）

2013年12月28日，康力電梯在世界天險張家界天門山的觀光隧道自動扶梯正式交付運行，這個總提升高度為340米，總跨距為692米的超大高度重載公交型自動扶梯，在世界範圍內首創造了山體隧道安裝自動扶梯的歷史。