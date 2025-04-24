1晚僅90元！軍事博主青島酒店住上「艦景房」　嘆導彈驅逐艦風采

近日，山東青島的一名軍事博主在參加海軍艦艇開放活動時，意外體驗到「艦景房」，令她感到十分驚喜。周四（24日），她向媒體透露，這次旅行她預訂了兩間房，三晚共花費540元（人民幣．下同），性價比極高，步行到軍艦停靠碼頭約1.5公里。



軍事博主「一號哨位」周二（22日）在社交媒體上分享了她的酒店房間可以直接看到停靠在青島港的軍艦，表示：「我必須跟你們炫耀一下我的『艦景房』，窗外就是3號碼頭的軍艦，太驚喜了！」

軍事博主「一號哨位」在社交媒體上分享了她的酒店房間可以直接看到停靠在青島港的軍艦。（上觀新聞）

據了解，周三（23日）是人民海軍成立76周年紀念日，海軍唐山艦等五艘艦艇在青島舉行艦艇開放活動，分別停靠於青島港三號碼頭和青島奧帆中心碼頭。「艦景房」外的三艘軍艦包括導彈驅逐艦唐山艦、導彈護衛艦日照艦和遠洋綜合補給艦可可西里湖艦。

博主提到，酒店前台並不清楚哪些房間可以看到軍艦，因為這種情況並不常見。她表示這是她第三次參加艦艇開放活動，此次入住的青島中聯自由港灣酒店，由於提前預訂，大床房的價格僅為90元，讓她驚喜的是入住後竟能欣賞到軍艦的美景。她感受到中國海軍的強大與自信，並計劃明年再來參加活動。

客房三晚共花費540元。（上觀新聞）

在周四的調查中，內媒發現，中聯自由港灣內多家酒店公寓的房價普遍在百元左右，部分房型已經滿房。酒店工作人員表示，當前正值旅遊淡季，房價較為優惠，前來入住的旅客多為參加海軍艦艇開放活動，部分房間也能看到軍艦，步行至青島港三號碼頭僅需十多分鐘。