北京「鳥巢」鋼材由軍艦製造商生產？　結構亂中有序顯美態

北京國家體育場「鳥巢」是2008年北京奧運的主場館，代表着中國主辦世界級體育盛事的起點。建築物由2001年「建築界諾貝爾」普立茲克獎得主赫爾佐格和德默隆（Herzog & de Meuron）打造。這對來自瑞士的建築拍檔，儼如建築界的「物料魔術師」，擅長把平實樸素的建材打造成建築物的主角。北京「鳥巢」的標誌性鋼結構正是最佳例子。



北京「鳥巢」看似錯綜複雜 內部結構卻很規律

說到北京「鳥巢」，大家最深刻的肯定是建築物外圍錯綜複雜、看似雜亂無章的鋼結構。

不說不知，「鳥巢」的內部結構其實十分規律。建設團隊曾經在訪問披露，興建「鳥巢」首先要建造12根主樑，每根主樑由兩根鋼樑組成；這24根鋼樑互相交叉，形成螺旋狀的基本結構，使整座建築更加堅固。不過，對於工程團隊這樣還不夠堅固，因此他們在「鳥巢」底部，斜拉一些鋼根到頂部的巨型鋼樑，令整個鋼結構達到能夠抵禦八級地震的標準。

細心留意，會發現工程團隊在主樑之間，焊接一些不規則的鋼結構，這個步驟主要用於固定主樑的位置，使其不會左右搖擺。用途實際，亦有美化之效，形成視覺上人們認知的「鳥巢」。

從這個模型，可以見到「鳥巢」的內部結構十分規律。整座建築主要由12根主樑支撐，每根主樑再分為兩根鋼樑。（Herzog & de Meuron/當代中國授權）

最初國家要求建築師為北京國家體育場興建一個開合式的屋頂。「鳥巢」設計就是為了隱藏開合式屋頂的軌道而創作。不過最終因為成本原因，屋頂設計被刪去。（Herzog & de Meuron/當代中國授權）

「鳥巢」鋼材輕強度高 由三峽船閘和軍艦製造商生產

熟悉建材的人都知道，一般鋼材承重力有限，柔韌度不及其他物料，但赫爾佐格和德默隆在興建北京「鳥巢」時，竟能以像編織竹簍的方法，把全長36公里的鋼條繞成一個跨度達330米的鏤空築構物，能抵受北京的夏雨冬雪，可見「鳥巢」所用的鋼材殊不簡單。

事實上，「鳥巢」使用的是一種名為Q460的特別鋼材，由製造三峽船閘和國家軍艦的河南舞陽鋼鐵公司生產，它的重量輕、強度高，能夠抗低溫。可以說，沒有這種特殊的材質，就沒法成就「鳥巢」複雜性高的外形。

北京「鳥巢」由來自瑞士的建築師赫爾佐格（Jacques Herzog，右）和德默隆（Pierre de Meuron，左）打造，當年他們從177名對手當中脫穎而出，得到建築合約。（Getty/當代中國授權）

類似北京「鳥巢」所使用的Q460的低合金高強度鋼材，原本只有美國和日本等少數國家生產，中國在在興建奧運場館過程自主研發成功，毋須依靠進口，加快施工時間。（Herzog & de Meuron/當代中國授權）

「鳥巢」橢圓形外觀 參考中國傳統陶器及大線卷

「鳥巢」這座建築整體上是橢圓形的，設計參考了中國傳統的陶器及大線卷等器物，而「鳥巢」般的外型靈感來自中國古瓷的冰裂紋路，設計由建築師赫爾佐格和德默隆二人，與著名中國藝術家艾未未攜手打造。

被鋼材包覆着的混凝土紅色碗狀看台，可容納約91,000名觀眾。碗狀看台分成上、中、下3層，所有人都能夠在場地半徑142米的距離觀賞賽事。

142米是一個怎樣的概念？這個數字是如何得出來？原來根據研究，人的眼睛觀看事物最舒適的距離為150米之內。建設團隊在興建場館時，就是考慮到這一點去設計。

北京「鳥巢」橢圓形的外觀參考了中國傳統陶器和大線卷為靈感設計。（Herzog & de Meuron/當代中國授權）

距離場地最遠、身處最高位置的「山頂觀眾」，離地面高度足足有68.5米，相當於超過20層樓的高度。為什麼觀眾看比賽的時候，很少出現畏高的感覺？這是因為看台以一個比較平視的角度設計。觀眾俯視賽場的角度不超過35度，除了能夠讓人置身在一個比較安全的環境，更容易忘記身處的實際高度。

北京國家體育場「鳥巢」，就是這樣一個個微小的細節築構而成，成就中國的奧運傳奇。落成十數載，「鳥巢」依然是北京引以為傲的旅遊地標。

2008年6月28日，北京國家體育場「鳥巢」竣工。2007年被英國《泰晤士報》列為世界正在建設的十個最大最重要的建築工程。（Herzog & de Meuron/當代中國授權）

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