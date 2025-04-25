昆明電梯40樓急降至負4樓　住戶嚇壞：腿像灌了鉛無法動彈

近日，內地一名網友在社交平台發文，指周二（22日）中午，其在雲南昆明市官渡區關上融城春曉小區乘坐電梯時，電梯意外從40樓急降至負4樓，所幸未造成傷亡。



據該網友回憶，她在該小區居住已三年，先前在2棟和7棟居住時未曾遇到類似情況。但自從搬至3棟後，已經第二次遭遇電梯故障。上一次是電梯滑動幾層，而這次則直接從40樓降至負4樓，並中途停了兩次。她表示當時非常驚恐，腿部如灌了鉛般無法動彈，根本無法拍攝影片。

電梯意外從40樓急降至負4樓，所幸未造成傷亡。（春城晚報）

電梯意外從40樓急降至負4樓，所幸未造成傷亡。（春城晚報）

在該帖子下，有其他住戶也分享了類似的經歷。有人提到兩天前他們被鎖在電梯裡，同樣經歷了短暫的墜落，但電梯門最終自行打開。另有網友解釋，電梯出現這種情況實際上並非墜樓，而是電梯的自動保護機制啟動，因控制數據錯誤導致電梯降至最低層。

內媒於周四（24日）前往該小區3棟，發現該樓共設有五部電梯，其中四部並排設置，另一部則較為隱蔽。進入電梯到達負4樓後，發現此處為停車場，並未停放任何車輛。

負4樓為停車場，並未停放任何車輛。（春城晚報）

在電梯內部，貼有雲南省特種設備安全檢測研究院發出的使用標誌，顯示該電梯於2015年投入使用，最近一次檢驗合格為2024年6月20日。電梯維保電話接通後，工作人員表示事件並非因電梯故障，而是因供電局瞬間切換電路時停電，觸發了電梯的自動保護措施。

電梯內部貼有雲南省特種設備安全檢測研究院發出的使用標誌。（春城晚報）

小區物業中心的工作人員表示，官渡區市場監督管理局已於周三（23日）展開調查，並已收集特種操作證、維保記錄及監控資料。據悉，事件因供電局更換配件導致臨時停電，但物業未收到提前通知。

涉事小區。（春城晚報）

工作人員指出，電梯的下降速度與平常使用相似，部分住戶在此過程中乘坐電梯降至負4樓。對於為何未提前收到供電部門的通知，則需進一步聯繫南方電網。

記者於當日下午撥打國家電網客服電話，但均被告知人工服務繁忙。關上街道辦的工作人員確認，事件發生於周二13時24分，因配電室外部線路故障引發停電，觸發電梯自動保護並降至負4樓。隨後，物業和維保人員迅速抵達現場，對受到驚嚇的乘客進行安撫並檢查電梯安全。