有片｜山西小孩困電梯呼救無人應　怕返學遲到冒險大力扒門逃生

內媒《新京報》報道，9月25日，山西一個男孩被困電梯，呼喊、拍打、按鍵後均無人應答，因為怕上課遲到，於是小孩徒手扒開電梯門自救。不少網民均表示，扒門的行為太危險，如果電梯在兩層之間，很容易掉入電梯井。



父親稱小孩擔心上課遲到扒門自救。（影片截圖）

父親稱小孩擔心上課遲到扒門自救。（影片截圖）

9月25日，山西某屋苑電梯發生故障，導致一個小孩被困。事發期間，該小孩在電梯內呼喊、拍打、按鍵均無應答。後來小孩徒手扒開電梯門逃生，還不忘帶上作業本。

其父王先生講述：「孩子當時（9月25日）去學校上學，到了一層電梯就失靈了，打不開。學校不讓戴電話手錶，孩子與外界聯繫不上。按了電梯裏面緊急呼救鈴，按了幾下也沒人回應。孩子心裏想學校上課要遲到了，也沒人管，只能試著扒門，把門給掰開了。」

父親稱小孩擔心上課遲到扒門自救。（影片截圖）

王先生還表示， 事發時該電梯監控室和門房均沒人值守，小孩在電梯被困了10分鐘。

不少網民評論指，扒門的行為太危險，如果電梯在兩層之間，很容易掉入電梯井，「徒手扒門很危險，這個做法還是不提倡啊」「扒電梯門也太危險了吧」「小時候是真的以為遲到是天大的事，只能說幸好沒有發生危險，這種行為不值得歌頌」。

父親稱小孩擔心上課遲到扒門自救。（影片截圖）

父親稱小孩擔心上課遲到扒門自救。（影片截圖）

涉事電梯維保人員稱，當時電梯一樓的門卡了個石頭，電梯停的時候門就打不開了，然後發生故障。被困的孩子扒門後東西一掉，人就出來了。

他表示，小孩卡在了一層平層的位置，錯了一點點，大概30公分左右。「電梯有十五六年了，大修過了。」