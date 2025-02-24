昆明電梯「跳樓機式」失控釀1死慘劇　家屬追責：至今未能看監控

2月18日，雲南昆明一小區電梯發生疾速下墜至地下2層後又衝頂的事故，造成一名59歲男性業主頭部重創，不幸當場身亡。家屬表示，截至今日（24日）都未能看到當天事故電梯的監控影片，「我們現在就是想追責」。



綜合內媒報道，2月18日晚，昆明市盤龍區昆明廣場中央B區4棟的電梯發生沖頂事故，導致59歲的業主韋某不幸身亡。電梯沖頂是指是指電梯在運行過程中，由於故障或操作失誤等原因，超過其設計的最高樓層，繼續向上運動，最終撞擊到電梯井頂部的情況。

死者韋某的女兒韋女士介紹，家人於2016年入住該小區某棟樓的17層。2月18日晚8時30分許，父親乘坐電梯下樓時，電梯失控從17樓疾速下墜，後又猛沖至33樓。導致父親遭受重創，不幸身亡。

涉事電梯已被圍住。（澎湃新聞）

韋女士說，「父親的遺體還在醫院。」現在當地多個部門都在調查處理此事，目前還沒有最終結果。事情雖然已經發生多日，但至今她還沒有看到當天事發時的監控影片，「我們提過要求，但還是沒有看到，說是交給有關部門封存了。」雖然事發後，小區物業人員曾到家中慰問，但未談及此事到底該如何處理，目前事發電梯處於封閉狀態。

死者妻子文女士說，目前，有關此起事故的責任劃分，調查部門還沒有告知家屬。「調查的人說，電梯的零部件和芯片已經送去第三方檢測機構檢測，最終調查結果還要幾十天，我們現在就是想追責。」韋女士也表示，目前家人的訴求就是追責。

涉事電梯品牌為奧的斯電梯。（視覺中國）

據悉，事故電梯品牌為「奧的斯」（Otis） ，2014年在事發小區投入使用，由昆明申菱電梯服務有限公司負責維保，最近一次檢查日期為2024年10月15日，最近一次維保時間標註為「暫無」。

事故發生後，物業已緊急停用涉事貨梯，並宣稱「所有電梯已全面檢測正常」，但未說明為何此前未發現隱患。奧的斯電梯公司雖配合調查，但未就產品設計或歷史故障率作出回應。

對於此次事故，昆明盤龍區市場監督管理局、昆明市市場監督管理局特種設備安全監察處等部門的工作人員則均表示，目前此事還在調查中。