旅遊巴司機稱未收到車費　160人長者團慘被丟在高速服務區

不少人跟團旅遊，無非也是想行程輕鬆、無需規劃、交通方便，但近日一個原定前往湖南、湖北的長者旅行團，司機卻稱因未收到車費，將160名長者丟在一高速公路服務區。



北京廣播電視台《法治進行時》報道，4月26日，有遊客拍片稱，在北海飛揚旅行社全額繳款報團旅遊，旅遊巴司機卻稱沒有得到車費，將160名長者遊客丟在湖北荊州市章莊鋪高速服務區。

旅遊巴司機稱未收到車費，將160名長者丟在高速服務區。（影片截圖）

北海飛揚旅行社負責人表示，他們是「組團社」，組織了160人去湖南、湖北旅遊，並將旅行團交給湖南神洲國際旅行社，由他們做地接，但對方沒有向旅遊巴司機付車費，「現在也聯繫不上，我們墊付了4萬多，將乘客接走繼續剩下的行程」。

該負責人稱，事後已經報警處理，並與市政府、市文旅局上報相關情況，「對方旅行社太不講道義了」。

旅遊巴司機稱未收到車費，將160名長者丟在高速服務區。（影片截圖）

據介紹，「組團社」負責制定並下達接待計劃，甚至可以提供全程陪同導遊服務。地接社則接受組團社的委托，根據預先制定的接待計劃，委派當地的專業陪同導遊人員。

網民睇法：

欺負人家老人家。老人的子女一起投訴看看？

撈不到油水了，就做出這損德的事。

那麽多的老人，沒想過安全問題嗎？這個旅行團太不負責任了

司機太過份了，沒有收到錢就沒出車。擱半路是想訛詐旅客吧…

老年人也不容易，出門旅遊還被人扔下車，心疼

