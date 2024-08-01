38歲女子入住養老院3個月得意外收穫　計劃為100位老人拍紀錄片

曾在北京工作11年的前「北漂」楊女士因生病緣故，決定放慢生活。38歲的她回到東北找了家養老院休養，每月只需花費2000元便可包吃包住。這則故事近日登上網絡熱搜，已經「養老」了3個月的楊女士接受內媒《紅星新聞》採訪表示，自己每天早睡早起，和老人們相處得也很好。她強調，自己並不會一直住在養老院，但也不確定什麼時候離開，目前，她正在幫一位老人撰寫回憶錄，還打算為100位老人拍攝影片記錄生活。



楊女士表示，自己自孩提時代就喜歡文學創作，偶然間接觸到影視行業，遂一直在北京從事編劇工作。由於工作時常熬夜，睡眠質量不佳，去年，她不幸患病，住了一個月院。

由於父母已去世，她便打算去一個不曾去過的城市，找一個稍微大一點的、空氣好的地方放鬆休養，並偶然在上網發現了吉林市豐滿區一家名為億森林的養老院。據該養老院負責人表示，他們收人沒有特別的年齡或身體限制，目前院內有520多人，年齡最大的是102歲，最小的是「00後」。

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「當時我就想找一個有吃有住的地方，就是想好好休息」，楊女士表示，之所以會選擇養老院，而不是民宿、酒店，原因有二，一是自己對養老院很好奇，想看一看其真面目，是否如外界所言那麽沉悶；二是由於生病關係，她希望有個地方能協助她調整作息，並能確保基本的醫療、飲食健康，而剛好養老院很符合其需求。

楊女士經常在院內看書，享受慢生活。（紅星新聞）

入住養老院後，楊女士漸漸喜歡上了慢節奏的生活，每天早睡早起，晚上9時左右就入睡，平時就看看書，寫寫小說，也會出去做早操。

她還開始將自己休養期間的日常生活寫成文字或拍成影片，再分享發到網上，結果沒想到引起迴響。

「38歲女子放棄北漂住進養老院」登上網絡熱搜。（紅星新聞）

對於住在養老院，楊女士表示不會感到孤獨或是無聊，又指老人們都對她很好奇，也很喜歡她，大家相處得也很好，唯一需要適應的，就是老人們都起得很早，「大部分人可能四點多就醒了」。

除了記錄自己生活本身，楊女士也決定為老人們做些什麼。某次，一名70多歲的老婦向她表示自己一輩子經歷了很多，命運挺坎坷的，但寫不出來。楊女士於是便跟對方說「我可以幫你寫」，執筆撰寫回憶錄，「這個並不是一兩天、幾千字就可以完成的，需要不斷地溝通、交流，長時間的記錄才能完成」。她表示，希望能在自己離開前寫完，把這個作品當成禮物送給那位阿姨。

楊女士認為，和老人們交流是很愉快的一件事。（紅星新聞）

亦因此，楊女士還會在養老院住上一段時間，還未確定什麼時候離開，「和老人們交流是很愉快的一件事，每個人都有不同的經歷，他們的故事或多或少的會成為我之後寫作的素材、靈感，對我未來的創作是有幫助的」。

後續她還計劃為100位老院友拍影片，把他們的真實生活狀態記錄下來，同時也是想讓大家都看一看真實的養老院是怎樣的，「我並不在乎視頻的傳播效果，我只是覺得這個過程很有意義，讓我感到滿足」。