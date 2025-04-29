有片｜天秤突倒塌｢數十米長吊臂｣重擊路面！男子機警蹲下執返條命

江蘇南京一處工地近日發生天秤側翻事故，數十米長吊臂瞬間狠砸路面，事發當時一名男子恰好路過，見狀隨即機警蹲下躲在建材旁，同時往一旁綠化帶挪移逃生，驚險逃死過程全被監視器拍了下來。



網傳現場監視器畫面顯示，當天秤突然倒塌時，該名男子反應敏捷，立即躲進建材夾角處，隨着吊臂重重砸下揚起大量塵土，一時間看不見男子身影，但隨後在一旁綠化帶草叢中見其鑽出，臉上帶着劫後餘生的驚恐神情，而部分建材已被吊臂砸到粉碎，不難想見當時衝擊力有多大。

即睇事發經過：



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綜合內地媒體報道，該工業安全意外發生在4月27日上午9時許，江蘇省南京市鼓樓區江蘇省婦幼保健院附近一處工地，從現場流出另一段影片顯示，一台黃色天秤傾翻在大樓一側行車道上，吊臂延伸長度達停車場近30個車位，推估吊臂長度達數十米，約23層樓高。附近居民表示，事發當時先是聽到幾聲巨響，隨後發現吊車已經倒塌。

南京交警五大隊接獲報案後迅速趕赴現場處理，經勘查確認，事故未造成任何人員受傷或受困，由於事發地點為內部道路，並未影響交通。現場已移交消防應急部門處理，當地公安、應急管理等部門也已介入調查。目前事故具體原因、吊車作業資質及安全措施等問題仍在進一步調查中。

對於男子千鈞一髮之際躲進建材夾角逃過一劫，網友們紛紛留言：

．「還好人沒事，死裏逃生啊」

．「那堆磚救了他，要不然就成紙人了」

．「幾輩子的好運氣都用這了」

．「估計上輩子拯救了銀河系」



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