內地水族館「美人魚」暈眩遇溺險死　肺部恐受感染留醫ICU

山西太原一家水族館的「美人魚」表演者25日表演時暈眩溺水，雖被救出，但傳出還在深切治療部觀察中。



從流出的影片中可以看到，「美人魚」在水中表演的過程中失去動靜，有許多遊客都發現不太對勁，討論是表演的劇情，還是真的出事了，「她是在憋氣嗎？」「不像是在憋氣！」「應該出意外了！」「叫人了嗎？」「叫人了！」過了一陣子，工作人員趕來施救。

「美人魚」表演者在水中暈厥。（微博）

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根據內媒報導，事件發生在太原的海洋大世界，當地政府相關人員證實，確實有「美人魚」表演者在水中因低血糖暈厥，已被救出送院，目前暫無生命危險。

表演者的家屬26日接受內媒採訪，表示表演者意識清醒，有胸悶症狀，但因為「濁親」，可能引發肺部感染，仍在深切治療部觀察中。

內媒報導，海洋大世界已暫停所有水上表演項目進行安全自查，太原市文旅局同步啓動全市特種表演場所安全大檢查，聚焦救援時效、健康管理、設備配備等關鍵問題，旨在排查行業潛在風險，強化安全規範。

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