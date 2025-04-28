傳任賢齊身家達5億更買下「青島整條街」！他火速透過公司作回應
撰文：聯合新聞網
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任賢齊傳出投資眼光精準，常在港陸購買房產，身價高達人民幣5億（約台幣22.3億元），現又傳出他看好中國青島發展，斥資重金購入一條街的房地產，對此他透過所屬相信音樂親自回應。
《鏡週刊》報道，任賢齊經常利用巡演之際到各地看房，近來因青島當地有一條街新蓋的樓房，他認為青島是中國濱海度假旅遊及國際性港口城市，看好其未來發展，所以砸近億元台幣買下一整條街的房子。
任賢齊過去曾在香港投資買土地、商業辦公室，總共獲利超過3億台幣，在上海、長沙等地也有投資房產，但曾有一次錯失良機，原來2001年他在香港拍電影時，拍攝地點的屋主因為要移民，所以想要以約5千萬台幣出售房子，當時任賢齊沒想過會在香港定居，就此錯過，之後想要回頭在該地段買房，市值都已破億，只能笑稱自己沒那個命。
對於斥資買下青島一整條街的房子，任賢齊透過相信音樂回應：「我也希望有能力買下青島一條街，沒有的事。」
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