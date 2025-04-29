華女馬爾代夫遭Ritz Carlton管家性侵：案件進展緩慢　酒店欲私了

2023年6月18日，中國女遊客徐麗（化名）入住馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店（The Ritz Carlton）期間，遭該酒店管家性侵。《封面新聞》報道，她日前透露，案件已被馬爾代夫警方以Criminal sexual contact（刑事性接觸罪）立案，但處理進展緩慢，兩次DNA檢測結果至今未公開，她也未收到管家被逮捕或拘留的任何回覆。



徐麗介紹，2023年6月6日，她與朋友們在馬爾代夫旅遊。結束潛水行程後，徐麗決定獨自在馬爾代夫多停留兩晚，選擇入麗思卡爾頓酒店，「我知道這家酒店品牌很大，安全性壓根沒考慮，應該是絕對放心的，我才入住」。

徐麗稱，手機因進水損壞無法使用，她向酒店前台求助後，由酒店管家Usham協助，並借用了對方的手機與母親聯繫。除了中途因工作離開片刻，Usham一直在房間內與她聊天，並多次確認她是否獨自一人入住。

酒店管家 Usham (Twitter Xuyitong)

徐麗回憶，隨後Usham的言行逐漸越界，詢問她的感情經歷，並表示希望成為朋友，甚至提出想要成為她的男朋友，對方後來口含著口香糖問「要不要吻他」，她開始感到不舒服，並告訴他「不喜歡身體接觸」，但Usham將她推到床上毆打並性侵，「我反抗無果，胸部、膝蓋處留有抓傷和瘀傷」。

案發後，徐麗立即通知酒店經理，並督促工作人員報警，但他們假裝一切正常，且試圖掩蓋罪行。在此過程中，自己再次遇見Usham，後者神色如常地問道：「你要回房間嗎？上車。」徐麗表示，明顯他未意識到自己的違法行為。她從酒店管理層處獲知，該管家當日已被解雇。

獨遊馬爾代夫疑遭Ritz Carlton管家性侵 華女控訴警方酒店不作為

徐麗表示，警方到達前，酒店曾派兩名工作人員取走沾有管家體液的相關物品，但被她拒絕，「我一直等到警察到來，才讓他們取走沾有嫌疑人體液的毛巾，並看著他們用試紙提取體液」。隨後，警方為她錄取口供及口腔DNA取樣。

性侵一事對徐麗的身心健康造成巨大影響，她表示，自己曾多次看心理醫生和精神科醫生，甚至一度想要輕生，並嘗試在不同的渠道上維權，包括通過自媒體曝光事件、聯繫大使館尋求幫助、請求媒體跟進報道等等。

徐麗稱，目前馬爾代夫警方已經立案，罪名為「Criminal sexual contact」（刑事性侵罪），但她對案件進展緩慢表示不滿。

馬爾代夫警方以Criminal sexual contact（刑事性接觸罪）立案。（封面新聞）

2023年11月1日，澳洲聯邦警察局受馬爾代夫警察局委托，為正在澳洲留學的徐麗進行二次口腔DNA提取，但此次及馬爾代夫的DNA檢測結果至今未公開，她也沒收到關於管家被逮捕或拘留的任何回覆。

徐麗提到，酒店在得知其訴訟意向後，試圖通過經濟賠償達成和解，要求她不要在媒體和自媒體平台上發聲，但她拒絕了該提議。

根據徐麗提供的與酒店的電話錄音，涉事酒店的高級經理曾在事發後聯繫徐麗道歉，表示自己將參與案件調查，與相關單位合作。若徐麗有任何需要幫助的地方，可聯繫他們。