86歲老翁與已故兒子53歲女友結婚　女兒質疑覬覦房產持斧頭砸門

廣東佛山86歲的標叔早前與已故兒子的女友、53歲的王女士結婚，結果王女士被標叔女兒覃女士質疑是覬覦父親名下的房產等財產，覃女士更頻繁上門謾罵，甚至拿著斧頭砸門。王女士表示，結婚就是為了防止老人被送至養老院。目雙方各執一詞，村委會表示，雙方矛盾歷經十多次調解均未能化解。



2022年，標叔的老伴去世，留下他與兒子共同生活。2024年初，標叔的兒子帶回王女士，後者一直悉心照顧標叔的起居飲食。可在今年2月，標叔的兒子不幸病逝，之後一年多沒消息，甚至連微信都把他拉黑的女兒突然出現在標叔面前，她兒不但要求王女士馬上離開，還打算把標叔送到養老院。標叔拒絕到養老院，不勝其擾下乾脆把家門鎖也換了。到了3月12日，標叔與王女士登記結婚。

與王女士結婚一事徹底引發了家庭內部的激烈衝突，覃女士認為王女士接近標叔是為了覬覦其名下房產等財產，堅決反對這場婚姻，並堅持將標叔送到養老院。她又聲稱，房子是母親名下的，且建房資金主要來自於她，故自己有權處置房產。

標叔與王女士一方則持完全不同的立場。標叔表示，自己結婚一方面是因為王女士的照顧讓他感受到了家的溫暖，另一方面是因為女兒覃女士頻繁上門威脅、謾罵，甚至破壞家中設施，嚴重影響了他的生活。王女士則表示，結婚只是為了避免標叔被送到養老院，強調從未想過要標叔的財產。她又指，涉事房子是違建房，且屬於村內的宅基地，無法流轉，批評覃女士才是真正覬覦房產的人，後者更曾多次暴力破壞標叔家的設施，甚至拿著斧頭砸門，嚴重影響標叔的身心健康。

覃女士多次暴力破壞標叔家的設施。圖為傷痕累累的門鎖。（瀟湘晨報）

標叔家的墻被敲爛。（瀟湘晨報）

東海村委會的相關工作人員則表示，為了處理此事，村委、婦委、公安、駐村律師以及龍江鎮婦聯已經先後組織10多次調解，但「清官難斷家務事」，均以失敗告終。

目前，標叔的主要訴求是女兒要協助其辦理房產過戶，並不能再干擾他正常生活等。不過村裏給出的調解意見是老人無權阻止女兒回家，應該至少留一把鑰匙，並適當接受女兒的建議，不能太相信外人。然而，覃小姐一方也要盡到作為女兒的義務，不能再以暴力的方式去嘗試解決問題。

對於老人辦理房產過戶的要求，村委會方面表示，因為房產目前在標叔亡妻名下，只要覃小姐同意，標叔辦好公證等各種法定手續後，村委完全可以協助其辦理過戶手續。