五一｜內地網民盤點香港十大打卡位！港版邁阿密、落日飛車點影？

內地「五一黃金周」周四（5月1日）起開始，過往有不少內地人在這段時間來港旅遊。然而，除了眾所周知、耳熟能詳的維多利亞港、太平山頂、天星小輪等景點外，其實香港還存在許多值得打卡之處，當中有些就在鬧市當中，有些則比較隱世，甚至需要天時、地利、人和所配合，本文將會綜合小紅書、抖音、Instagram等社交平台網民的意見，歸納出香港值得一探的「十大打卡機位」。



1. 中環三件套

中環三件套是指三棟中環地標建築—中銀大廈、長江集團中心及滙豐總行大廈，而在這三棟地標之間，卻隱藏著一個絕佳打卡位。在工商銀行及中銀大廈之間的隧道出口，不少人會選擇站或坐在台階上，然後開啟廣角仰拍，雖然機位及角度調整考驗功夫，但拍攝效果相當出片，尤其是在晚上建築物燈光亮起後則更為震撼，有條件的話，還可以把明月如盤的一刻照進相中，與大廈相映成趣。

不少人會選擇站或坐在台階上，然後開啟廣角仰拍。（抖音截圖）

拍攝效果相當出片，尤其是在晚上建築物燈光亮起後則更為震撼。（抖音截圖）

交通：港鐵金鐘站B出口/中環站J2出口

2. 「港版邁阿密」 — 屯赤浩和街草地

屯赤隧道對開浩和街是近年被譽為「港版邁阿密」的打卡熱點，其以開闊的沿海堤壩及種滿棕櫚樹的大草地聞名，天氣好時真的彷如置身美國邁阿密般，不但可約上好友一起野餐，還可以在無敵大海景下欣賞日落。值得一提的是，沿着堤壩一直走到盡頭，還可見充滿日系感覺的白色燈塔。

屯赤隧道對開浩和街是近年被譽為「港版邁阿密」的打卡熱點。（「青山散步」Facebook圖片）

開闊的沿海堤壩。（IG@emily_0224）

日落時分的「港版邁阿密」。（陳進安攝）

交通：港鐵屯門站乘坐K52巴士至望后石站，再步行約20至30分鐘。

3. 梅窩隱世湖景Cafe — The Hideout

位於梅窩的The Hideout Hong Kong位置隱世、環境清幽，因絕美湖泊景色成為人氣Cafe。一進入就會見到一個被小山丘的魚塘，加上奶油黃色的貨櫃屋以及用竹枝搭成的湖邊位，食客可以在露天湖邊位置邊看湖泊美景邊享受美食，令人猶如身處峇里島。不過需要注意的是，Cafe設有人數限制以及2小時用餐時間，且每周二休息，所以如果大家想前往打卡，最好提前上官網預約，以免吃閉門羹。詳情可參閱官網。

食客猶如身處峇里島。（IG @ lizeatery授權）

食客猶如身處峇里島。（IG @ dinglalalalala授權）

食客可以在露天湖邊位置邊看湖泊美景邊享受美食。（陳進安攝）

交通：於東涌乘搭3M巴士，到銀景中心下車步行5至10分鐘或於梅窩消防局往銀灣邨銀虹樓方向行，於小閘口通往農莊

4. 堅尼地城經典機位

近年來，堅尼地城海濱長廊成為內地旅客必到的打卡地，然而除了海旁及咖啡店%Arabica，堅尼地城籃球場亦成為網紅打卡點，皆因從籃球場的圍攔用長焦鏡頭影向海旁，可以拍到堅尼地城經典街景，構圖有海、車，以及兩旁的舊式樓宇，若在黃昏時分更有夕陽餘暉。在小紅書上，堅尼地城獲網民譽為最有「動漫氛圍感」的地方。

從籃球場的圍攔用長焦鏡頭影向海旁，可以拍到堅尼地城經典街景。（抖音截圖）

構圖有海、車，以及兩旁的舊式樓宇。（抖音截圖）

交通：港鐵堅尼地城站C出口，左轉上樓梯，穿過足球場到達籃球場

5. 怪獸大廈

「怪獸大廈」位於鰂魚涌，由海景樓、福昌樓、海山樓、益昌大廈及益發大廈五座相連大廈組成，它們與鄰近的相連樓宇形成獨特景觀，「U型」的設計吸引不少攝影愛好者以至國際知名導演，包括《變形金剛4：殲滅世紀》及《攻殼機動隊》等電影皆在此取景拍攝，而大廈外貌則猶如一道巨型屏風，與經過的電車一同入鏡拍攝相當有特色。

「怪獸大廈」位於鰂魚涌，由海景樓、福昌樓、海山樓、益昌大廈及益發大廈五座相連大廈組成。（抖音截圖）

相連樓宇形成獨特景觀。（資料圖片/黃寶瑩攝）

大廈外貌則猶如一道巨型屏風，與經過的電車一同入鏡拍攝相當有特色。（Wikimedia Commons）

交通：港鐵太古站B出口/鰂魚涌站A出口

6. 舊精神病院立面

位於西營盤的舊精神病院立面又稱為「高街鬼屋」，是香港法定古跡，自2001年改建為西營盤社區綜合大樓。擁有逾130年歷史，呈L形，屬早期巴洛克式建築，使用本地物料，造工精準，在香港非常罕見。其有寬闊的拱形遊廊和粗琢花崗石塊護土牆，多個角度都能拍出富有異國情調的美照。

舊精神病院立面擁有逾130年歷史。（香港記憶）

拱形遊廊。（「香港遊縱」Facebook圖片）

交通：港鐵西營盤站C出口

7. 寶馬山紅香爐峰

如果已經看夠了太平山頂的夜景，那麼寶馬山紅香爐峰絕對是另一個觀景絕佳且環境優美的制高點，不管視野與生態環境都很值得去打卡。到山頂後，遊客可以鳥瞰整個銅鑼灣全景，以及遠眺灣仔和中環，對面的西九龍和星光大道也清晰無比，十分震撼。不過由於山頂是郊野公園，沒有住宿和吃飯的地方，天黑後有一定危險，故建議結伴而行，並攜帶好電筒等。

如果已經看夠了太平山頂的夜景，那麼寶馬山紅香爐峰絕對是另一個觀景絕佳且環境優美的制高點。（抖音截圖）

到山頂後，遊客可以鳥瞰整個銅鑼灣全景，以及遠眺灣仔和中環。（抖音截圖）

不管視野與生態環境都很值得去打卡。（抖音截圖）

交通：於港鐵天后站乘搭49M小巴，或於銅鑼灣乘搭25小巴，於寶馬山總站落車。落車後，可由聖貞德中學旁的階梯進入山徑。到達金督馳馬徑後，再沿右邊較斜山徑上山，便可到達紅香爐峰。全長1.5公里，需時約30分鐘。

8. 終審法院大樓

香港終審法院大樓位於香港中環昃臣道8號，1912年建成，建築風格為新古典主義，揉合了遠東的建築特色，早於1984年已列為香港法定古蹟。除了大樓本身外，於港鐵中環站J2出口步行至天橋，能拍出S形彎道上的叮叮車與身後終審法院大樓相得益彰的畫面，，別有一番獨特的感覺。

終審法院大樓建築風格為新古典主義。（hkcfa.hk）

入夜後的終審法院大樓。（hkcfa.hk）

電車與終審法院大樓相得益彰。（ig@chianmi.tw）

交通：港鐵中環站J2出口

9. 石塘咀山道

位於港島的石塘咀山道可以捕捉到夕陽西下最美的一刻，在日落時分，晚霞常能為馬路抹上橙色，加上穿過天橋的巴士，猶如「落日飛車」，十分唯美。

石塘咀山道「落日飛車」一幕。（小紅書@余先森Jackson）

石塘咀山道「落日飛車」一幕。（小紅書@余先森Jackson）

石塘咀山道「落日飛車」一幕。（小紅書@余先森Jackson）

交通：港鐵香港大學站B1出口

10. 聖德肋撒堂

位於太子道西的聖德肋撒堂是一座天主教教堂，建於1932年，為香港一級歷史建築。除了充滿濃厚歐洲古典味道，其附近一帶種有近30至40棵魚木樹，每逢3至5月的花期便被金黃鑲白邊的魚木花簇擁，帶有漫畫般夢幻的「宮崎駿」風格，也因此成為熱門打卡點。

聖德肋撒堂與魚木樹。（小紅書）

聖德肋撒堂與魚木樹。（Vader Chow@Facebook）

聖德肋撒堂與魚木樹。（Vader Chow@Facebook）

交通：港鐵旺角東D出口，步行約5分鐘