五一｜內地團遊港價差百倍　破底價34元　麥理浩徑行山團又幾錢？

內地五一黃金周來臨，入境處預計約有571萬人次進出香港，約有84萬人次的內地旅客訪港。旅遊業議會則指，五一假期入境團的增長樂觀，估增幅按年約10%，共約有600團，涉及約1萬8000名旅客。



2023年《香港01》記者曾以238元（人民幣，下同）最低旺季價，報團參加香港一日純玩團，行程到訪黃大仙、西九藝術中心等景點。記者觀察近兩年最低價的團行程大致一樣，都是黃大仙集合，會到訪太平山、西九文化區和尖沙咀鐘樓，惟現在旅行社在淘寶的香港一日遊純玩團（低價團）底價最低跌至18.8元，五一期間略漲至34.9元，寫下新低紀錄。



香港一日遊純玩團（低價團）底價最低跌至18.8元。

▼五一期間香港一日遊低價團的價格則漲至34.9元和68元以上



香港一日純玩價格跌至18.8元，五一期間微漲至34.9元。(淘寶)

另外，去年開始，有內地旅行社特別推出「深度遊」等定制路線，為旅客提供新選擇，在這樣的情況下，有旅行社推出的線路安排最便宜和最貴的價格間的可差至100倍以上。

因為是一日遊，主要價格差別是在團員人數、午餐安排以及包不包特定景點門票上，景點則大同小異。值得關注的是，從去年（2024）開始，有不少低價團會選擇到大家樂用餐，但就記者觀察，午餐在大家樂用餐的團一般團費都會突破100元，最低價團一般還是選擇在酒樓吃團餐。

▼某間旅行社推出的行程A線要價平日僅18.8元，B線僅多了兩個景點但因在大家樂用餐價格就飆升至163元，而最貴的E線要價1028元。



新旅遊趨勢「行山＋看展」 旅遊業者求新求變

另外值得關注的還有，每家旅行社的客製化路線都已經越來越成熟，在淘寶熱賣的嚴選行程更出現香港麥理浩徑的行山團三天兩夜含酒店住宿2180元，成為愛行山內地客的新熱門選擇。

麥理浩徑成為內地遊客的心頭好。（淘寶）

▼2024年5月1日 西九龍高鐵站抵港大堂大批內地旅客來港▼



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新景點方面還有，油麻地果欄加上油麻地警署是內地年輕人的熱門拍照景點，許多旅行社也將油麻地果欄規劃其中。據了解，油麻地成為內地客新寵除警署、果欄是打卡點外，也與百老匯電影中心時常上映內地看不到的日本電影、華語電影和歐洲電影，成為不少內地影迷的朝聖地有關。

油麻地果欄被納入香港一日遊的景點。（淘寶）

近期，旅遊業者也關注到「文化藝術」的熱潮，推出「潮玩油麻地」，或是以優惠價格提供團客去香港故宮、M+等地看展。

餐點影響訂製行程價格：大家樂、米芝蓮必比登推薦都有

來港一日遊中，除了如故宮博物館、M+門票、纜車票等會影響價格外，最關鍵的是餐費。《香港01》記者2023年曾隨香港低價團兩天一夜團的行程，四餐都在土瓜灣一間現已結業的酒樓用餐。

不過隨著通關後旅遊業也逐漸復甦，選擇也更趨多元化，最精緻的路線可以選擇在K11發美食券用餐，晚餐則食米其林必比登推薦的港式大排檔。而最底價的當然就不包括晚餐，僅包含中午的中式團餐。