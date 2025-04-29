五一黃金周遊港勿踩雷！內地客最易被罰5大行為　一文看清免破財

內地五一黃金周降至，財政司司長陳茂波表示，預計今年五一將有84萬人次內地旅客到訪香港。小紅書等社交平台上，已有不少網民發佈「香港攻略」推薦旅行路線，亦有網民整理「赴港注意」「南下禁忌」的帖文提醒：「避開雷區做文明遊客」。



香港對於公共秩序執法向來嚴格，許多在內地可能只是口頭警告、勸阻的行為，在香港可能會面臨動輒上千元真金白銀的處罰，甚至法律指控。

因此在網民整理的提醒帖文中，被提及最多的便是公眾場合的違法、面臨罰款的行為，包括：隨地吐痰亂丟垃圾、在禁煙區吸煙、在地鐵巴士內飲食，以及隨意亂過馬路，東鐵頭等車廂逃票等等。與其事後懊惱「肉疼」，不如行前多做功課，避免付出高昂代價。

亂過馬路罰款2000元 閃燈通過亦會被罰

本港警方於3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項。遊客除了要嚴格遵守「紅燈停綠燈行」外，還需注意綠燈未亮或綠燈閃爍時過馬路，亦會被罰款2000元港幣。

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。



有女途人打斜過馬路被警員口頭警告。（黃偉民攝）

隨地吐痰亂丟垃圾罰3000元

本港此前修訂《定額罰款條例》，對亂拋垃圾、隨地吐痰等7項表列罪行定額罰款調高一倍至3,000元。同時，香港環境局已在全港各區約440個非法棄置垃圾黑點設置網絡攝錄機，可通過分析錄像，作出檢控執法。

曾有內地遊客因未找到垃圾桶，而僥倖將煙頭丟棄在大廈旁的煙頭堆積處，被罰3000元。且被提醒，可在郵局或銀行櫃員機遞交，假若逾期未交，罰款更會再加一倍以及另加訟費300元。

近來愈來愈多內地遊客來港行山，亦有有內地網民在社交平台發文，稱麥理浩徑遍地垃圾已成「垃圾山」，呼籲自己垃圾自己帶走，做到無痕戶外。雖對山野亂丟垃圾難以監管，但隨手丟棄的不只是垃圾，更是個人素質與遊客形象。

禁煙區吸煙最高罰1500元 戶外山野亦禁止吸煙

除了亂丟煙蒂，香港亦有嚴格的禁煙區域。此前有內地遊客在香港酒店房間內吸煙被罰8600元，以一晚房費作為酒店清潔費用；還有部分遊客誤認為人少或者戶外即可吸煙。

香港《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)規定，法定禁煙區範圍已擴大至所有食肆處所的室內地方、室內工作間，公眾場所內的室內地方及部份戶外地方，任何人不得於禁煙區內作出吸煙行為，違者定額罰款1,500元。戶外禁煙區域包括公共運輸設施處、室外公眾地方（含香港濕地公園、泳灘等）、巴士轉乘處等。



本港多個公共地方，例如巴士站站牌、街道垃圾桶上發現私煙廣告蹤跡。（容嘉儀攝）

東鐵頭等廂切記站台拍卡乘坐 逃票將罰1000元

在交通方面，早前，有一家大小七八名內地遊客無付款搭東鐵頭等車廂，被港鐵職員上車查票「斷正」罰款。需提醒遊客注意，東鐵線是港鐵九條主要路線中唯一設有頭等車廂的路線，頭等車廂的車費較普通車票貴一倍。若要使用頭等車廂，記得在站台拍八達通進行「頭等確認」，或者使用手機掃碼支付時選擇「頭等」。

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。



港鐵範圍內禁食飲水亦會被警告 最高罰5000元

除了頭等廂外，亦需提醒來港遊客，地鐵及其範圍內和巴士上禁止飲食，連喝水也可能會被警告，此前有4名男女於港鐵範圍內，坐地開餐引發熱議。雖然有討論嬰兒食物是否可以寬限允許，不過亦應保持車廂乾淨。

根據《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款5,000元。另外，第27B條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。

