五一黃金周｜山東海灘「撒蜆」寵粉　景區：提供遊客情緒價值

內地「五一」假期展開之際，山東日照一處海濱景區以現場開車「撒蜆」的方式吸引遊客，此舉讓大批在海灘上「撿寶」的遊客興奮不已，有人形容這是「情緒價值給到位了」。



綜合《封面新聞》與《潮新聞》等內媒報道，5月1日有網民拍攝並上傳影片，畫面中多名景區工作人員駕駛車輛沿沙灘緩行，一邊向兩側人群抛撒蜆，車上載有多個塑膠筐和麻袋。影片上傳後迅速在內地社交平台走紅，吸引大量討論。

景區派工作人員「撒蜆」讓遊客撿拾。（新浪微博）

該景區工作人員受訪時表示，此活動為景區五一期間推出的「龍王賜寶」活動。活動安排於每天退潮時分段進行，大約在下午2點、3點和5點各進行一輪，平均每日撒出約2000斤蜆。景區門票每人人民幣45元。

「一方面是為外地沒有經驗、難以挖到蜆的遊客增加一些趕海的快樂，另一方面也是根據當地習俗，給大家一個龍王賜寶的好寓意」，景區人員如此解釋。

據《潮新聞》報道，景區方面表示，不少普通遊客不具備趕海技巧，經常空手而歸，此舉旨在提供「情緒價值」，讓大家都能有所收穫，「不白來、不空手而歸」。

根據介紹，「趕海」是指在退潮後海灘上拾撿貝類或捕捉水生動物的一種傳統體驗。此次撒蜆行動不僅吸引眾多遊客圍觀參與，也激發網民熱議。

有民眾認為活動設計用心，讓小朋友獲得成就感，提升遊玩體驗。但也有聲音指出，應尊重自然、避免過度人為干預。有專家受訪表示，若活動能配合環保教育與正確引導，這種人工輔助形式有助於推廣海洋知識與親子互動，達到寓教於樂的效果。