五一｜因掟屎爆紅南寧「丟那猩」連假闖禍？扔石塊砸傷遊客送醫

廣西南寧動物園的黑猩猩，因為整天在園區內東奔西走，又向遊客拋擲泥沙甚至糞便，而深受遊客、網民喜愛，更有人幫牠取名為「丟那猩」，在2022年開始爆紅，不過他也曾因為朝遊客扔膠水瓶。



5月1日黃金周，「丟那猩」在表演中丟出石塊砸傷遊客。據現場影片，黑猩猩手持石塊在場地內跑動，周邊有大量遊客圍觀拍攝，在此期間黑猩猩突然將石塊丟出。

隨後有救護車到場，將受傷遊客接走。當日晚間，南寧市文旅局值班人員回應稱，被砸傷的遊客並無大礙，目前包紮傷口後已經返回酒店。

該人員表示 「丟那猩」原本會丟出繡球等物品與遊客互動，場地內的石塊來源不得而知，「正常來說園區內不會有尖銳的石塊」，上述工作人員表示，目前還沒有相關消息明確，丟那猩是否有表演活動的安排。

許多網民則懷疑場內石塊為遊客丟入，但也有現場目擊者稱石塊是從假山拿出來的，「應該有2、3公斤重，扔了有10米遠」，不少網民批評現場大量觀眾圍觀、鼓譟，才會引發猩猩的應激反應。

據了解，2023年有遊客日前就被「丟那猩」扔膠水瓶砸傷流血。園方回應稱，是遊客對猩猩有過激行為，牠才做出防衛舉動。此次網民也幾乎一面倒支持黑猩猩，認為是遊客先有不恰當的行為黑猩猩才會反擊。

當時網傳影片顯示，黑猩猩在黑猩猩館內暴走，突然將手中的膠水瓶扔向遊客，一名女士被砸中致眉毛處出血，手機屏幕也碎裂：

「丟那猩」將手中的膠水瓶扔向遊客。

南寧動物園網紅「丟那猩」掟水樽致遊客爆缸 園方稱屬正當防衛

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黑猩猩暴走掟屎爆紅

2022年10月，廣西南寧動物園的黑猩猩曾因暴走掟屎爆紅。園方介紹，2009年，一對德國夫婦向動物園捐贈了3隻黑猩猩，分別為山米、彼夫克、露露，而爆紅的「丟那猩」是兩隻雄性黑猩猩山米和彼夫克。

動物園動物管理科負責人雷偉曾介紹，黑猩猩具有好奇、喜歡模仿的習性，且領地意識強；若遊客在觀賞過程中起哄、逗玩甚至是挑釁，就會令黑猩猩產生過激反應，牠們會利用擊掌、跳躍、怒吼，或將黑猩猩館內的泥沙、草向外拋擲，驅趕牠認為來侵犯其領地的不文明遊客。

「丟那猩」將手中的膠水瓶扔向遊客。

網民一面倒支持黑猩猩：

那麼多人圍在那起哄，猩猩沒壓力就不錯了。

玩不起就別玩，還要跟猩猩互動。

假期結束，他要跟同事說「自己被猩猩打了」。

這個猩猩最喜歡朝遊客丟東西，火了後遊客特地過去看它丟，已經火了好幾年了。之前一直是泥塊草皮或是自己的屎，這次不知道哪來的石塊，估計是遊客丟進去的。

當人類把野生動物當馬戲團表演那麼圈養的時候，這種事件就純屬自找了。

