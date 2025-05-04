湖南25歲青年點外賣備註「自殺臨死喝」　奶茶店、外賣員聯手相救

5月1日，湖南湘潭一間奶茶店收到一單外賣，對方竟備註「自殺臨死喝」，老闆、店員及外賣員聯手相救。最終，民警在湘江河邊發現了輕生男子，成功挽救一條生命。



《現代快報》報道，奶茶店店主張翰維憶述，5月1日上午，店員發現其中一張外賣訂單的備註上寫有「自殺臨死喝」，便立即在外賣平台上聯繫該名顧客，並留言稱「給你多放一勺凍凍，不要死」，希望可以安慰到對方，同時立即通知張翰維。

張翰維立即趕回奶茶店，但多次致電顧客都被拒接，不得已只能繼續在線上溝通。期間，他一直與顧客溝通，「那努力點過你想要的生活」「玩遊戲、出去散散心，緩解一下壓力」，並發現對方是願意溝通。

奶茶店一直與輕生男子保持聯繫。（現代快報）

奶茶店一直與輕生男子保持聯繫。（現代快報）

不過，當對方發來的照片顯示離湘江愈來愈近時，張翰維立刻報警，接單的外賣員也報了警，「訂單的送餐地址是在二大橋附近，因為他一直在走動，所以外賣小哥去的時候也沒找到他」。

警方接報後，立即派員分析影像及沿岸巡查，同時通知特巡警大隊協助共同尋找。最終，民警在湘江河邊城投制水處發現並救起輕生男子，當時河水已到達其肩膀。

民警在湘江河邊城投制水處發現並救起輕生男子。（現代快報）

據介紹，輕生男子今年25歲，因為各種壓力想在湘潭二大橋跳橋輕生。5月1日上午9時許，他在外賣平台上點了一杯奶茶，留下想要輕生的備注。他獲救後情緒逐漸恢復平靜，打消輕生念頭。