醫科女研究生燒炭自殺　疑因論文數據被挪用　父發聲求真相

內媒《荔枝新聞》報道，有自稱大連醫科大學學生的父親在微博發文求助，稱女兒燒炭自殺，且女兒的論文數據也疑似遭導師挪用。公示錄取信息顯示，涉事學生為大連醫科大學22級放射影像學專業研究生。



段女的學生證。（微博）

家屬悼念。（微博）

據微博用戶 @段建川1688 描述，其女兒於2月13日下午被老師不間斷地催逼索要論文原始數據後，在當天下午5:03分下單買木炭。還有知情人稱段女的導師早已把她的原始數據給別人發表文章。

家屬悼念。（微博）

據《荔枝新聞》報道，段先生稱，警方在事發當天（2月14日）介入，截至目前，家屬方暫未明確收到調查結果。段先生還表示，由於女兒生前所使用的手機無法解鎖、自己也無法與女兒的同學朋友們取得聯繫，他的心中還存有不少疑問，幾近崩潰，87歲的爺爺在知曉孫女自殺一事後，腦溢血住院。

家屬發文。（微博）

大連醫科大學附屬第一醫院則回應稱，醫院方已第一時間成立調查小組，學校及醫院正積極配合調查解決、安撫家屬。

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