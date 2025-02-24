醫科女研究生燒炭自殺 疑因論文數據被挪用 父發聲求真相
撰文：許祺安
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內媒《荔枝新聞》報道，有自稱大連醫科大學學生的父親在微博發文求助，稱女兒燒炭自殺，且女兒的論文數據也疑似遭導師挪用。公示錄取信息顯示，涉事學生為大連醫科大學22級放射影像學專業研究生。
據微博用戶 @段建川1688 描述，其女兒於2月13日下午被老師不間斷地催逼索要論文原始數據後，在當天下午5:03分下單買木炭。還有知情人稱段女的導師早已把她的原始數據給別人發表文章。
據《荔枝新聞》報道，段先生稱，警方在事發當天（2月14日）介入，截至目前，家屬方暫未明確收到調查結果。段先生還表示，由於女兒生前所使用的手機無法解鎖、自己也無法與女兒的同學朋友們取得聯繫，他的心中還存有不少疑問，幾近崩潰，87歲的爺爺在知曉孫女自殺一事後，腦溢血住院。
大連醫科大學附屬第一醫院則回應稱，醫院方已第一時間成立調查小組，學校及醫院正積極配合調查解決、安撫家屬。
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
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