為救輕生仔安徽父唔識游水仍下水溺亡 疑因想讀藝校鬧交跳河
撰文：盛昀
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內媒《紅星新聞》報道，安徽亳州蒙城縣一名高一學生小盧，疑因想改讀藝校但父母並不支持，於11月4日跳橋，小盧目前仍失聯，其父也因救子溺亡。當地公安稱，警方已有人員在現場。
小盧母親介紹，小盧今年16歲，正讀高一。因最近一次考試名列班級倒數第6，想放棄普通高中讀藝校，但父母則更希望孩子在普通高中學習。
盧母表示，11月4日事發當晚一家三口一起回家，父子倆再次討論是否就讀藝校，小盧說完便將手機一摔，縱身從橋上跳下。
幾乎不會游泳的盧先生見狀，也緊跟着跳下去想救兒子。一開始，盧母還聽到兒子喊了幾聲爸爸，隨後就沒了聲音。她大喊着救命，救援人員隨後趕到現場。
盧母憶述，當晚不到10點，盧先生被打撈上來時已無生命體徵，經搶救無效宣布死亡；11點半左右，搜救人員發現了小盧的衣物，小盧並不會游泳，她希望抓緊時間搜救。
11月6日晚近7點，盧母表示人仍未找到。蒙城縣公安局表示，警方已有人員去往現場，後續有消息再溝通聯繫。
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