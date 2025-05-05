五一丨遊客逼爆廣東清遠漂流景區　船隻遭哄搶有人喊退票丨有片

綜合內媒報道，5月2日，廣東清遠黃騰峽生態旅遊區漂流項目因遊客人數激增和分流不及時，出現了哄搶船隻情況。5月3日，景區表示此後將實施限流並對遊客進行補償。



內地正值五一黃金周假期，各地景區遊客激增。5月2日，在廣東清遠黃騰峽生態旅遊區，有不少遊客表示，為等待漂流項目在烈日下暴曬數小時，仍然無法輪到自己漂流，甚至出現哄搶船隻的情況，有遊客排隊時大喊退票。

據介紹，黃騰峽漂流全長8公里，沿途串聯起瀑布、深潭、奇石、叢林等自然奇觀。漂流河道蜿蜒曲折，總落差達398米。

清遠漂流景區船隻遭哄搶場面混亂。（影片截圖）

5月3日，清遠黃騰峽景區回應指，5月2日大量遊客集中在下午2-4點訪景區，超出了景區的接待閾值，出現一段秩序混亂的情況。對於未能在當天下午5點前完成漂流的遊客全額辦理退票，同時可選擇領取一份全年有效全通套票。另一方面，景區表示將建立嚴格的流量管控機制，當每日的漂流預訂票超過12000人時將立即停止售票。

目前景區漂流項目已恢復秩序，正常開放。