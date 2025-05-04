女子與男友住酒店｢手機自動連WiFi｣　遭疑曾出軌被飛　真相大逆轉

重慶一名女子日前向媒體求助，稱因為與男友入住酒店時，手機自動連上WiFi，遭男方懷疑曾出軌開房提出分手。經求證，原來女子曾在另一家酒店工作，WiFi名、密碼皆恰好與入住酒店相同導致誤會。



李女向媒體求助稱因住酒店手機自動連WiFi被分手。（大河報）

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據《大河報》報道，李小姐向記者表示，和男友前往酒店前台辦理入住時，因未攜帶身份證，於是拿出手機想使用電子證件，沒想到，手機自動連上該酒店的WiFi，此一小事全被男友看在眼裡，懷疑她曾在此開房，認為「普通人不會獨自入住酒店」，向她提出分手。

不論李女如何解釋，男友完全聽不進去，甚至進一步將自己拉黑封鎖。李女感到十分委屈，不解自己從沒住過這間酒店，也不知道為什麼手機會自動連上酒店的網絡。

幾經追查，李女才知原來當時與男友入住的酒店網絡密碼和名稱，和之前工作的另一家酒店完全相同，導致手機誤判自動連接，兩者WiFi都叫「前台」，密碼竟也剛好都是「8個8」。記者實地驗證，果然發現手機能自動連上網絡。

李女表示，希望透過媒體澄清誤會、證明清白，並非要前男友回心轉意。網絡資訊安全業內人士劉先生受訪稱之所以會自動連接WiFi，是因為手機電腦有自動保存密碼的特性。

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