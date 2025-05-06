95後新人海底撈辦婚宴兼舞獅娛賓　收兩米長賬單僅花費咁多？

內地不少人都會選擇在小長假舉辦婚禮，今年五一黃金周也不例外，除了酒店、酒樓、戶外場地舉辦婚宴，不少年輕人也會選擇其他餐廳、場地，海底撈便是其中之一。

5月1日，山西太原市的趙女士便與丈夫在海底撈舉辦婚禮，邀請了140位親朋好友，結賬時更發現賬單竟長達兩米。



《極目新聞》報道，趙女士介紹，此前已經預訂了酒店宴會廳，但五一前一個星期，酒店突然通知取消所有宴會接待。由於時間太緊，重新準備時間不夠，於是便想到在海底撈辦婚禮。

趙女士與丈夫在海底撈舉辦婚禮。（影片截圖）

趙女士與丈夫在海底撈舉辦婚禮。（影片截圖）

趙女士與丈夫在婚宴上表演舞獅。（影片截圖）

趙女士與丈夫在婚宴上表演舞獅。（影片截圖）

趙女士與丈夫在婚宴上表演舞獅。（影片截圖）

5月1日，趙女士的婚禮如期舉行，共邀請了140位親朋好友。她表示，結賬時才發現賬單竟長達兩米，共花費2.25萬元（人民幣，下同），但比酒店便宜不少。

為了氛圍更熱鬧，趙女士還與丈夫臨時排練了一段舞獅，在婚宴上為親朋好友表演，「也算是一個小節目、小驚喜」。

趙女士結賬時發現賬單長達兩米。（影片截圖）

趙女士與丈夫在海底撈舉辦婚禮。（影片截圖）

趙女士在海底撈舉辦婚宴的消息傳開後，也收到很多網民的讚賞和祝福，「直接開吃，比在傳統酒席吃開心多了」、「果然新潮，好有意思啊」、「這場婚宴一定是個難忘的記憶」、「新郎新娘好可愛呀！」。她表示，自己很樂意提倡婚禮新風尚，還與好友開玩笑稱「閨蜜結婚到烤肉店辦婚禮」。