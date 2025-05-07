為尋GoPro潛入深海　30歲華女五一命喪印尼　相機記錄最後畫面

五一黃金周是內地遊客外遊高峰，然而有遊客在度假時卻不幸命喪海底。一名30歲的中國女遊客在印尼遊玩期間，為找回自己的GoPro相機而潛入大海，命喪87米深的海底。



綜合內媒報道，遇難遊客名為張曉涵（Zhang Xiao Han，音譯，下同）。她五一期間在印尼卡卡班島附近的休閒潛水旅行時，發現自己的GoPro落入海里，為找回自己的相機而潛入大海。

一名中國30歲女遊客在印尼卡卡班島潛水時，因尋找相機溺亡。

當地搜救機構Basarnas Balikpapan在張曉涵失蹤後馬上組織了搜救，該機構主管表示，張曉涵的遺體在水面以下87米深的地方被找到。

該機構主管稱：「我們已經將聯合搜救隊的所有潛水員都派了出去，儘管如此，由於深度太深，最開始對該遺體的打撈嘗試並沒有成功。」隨後該聯合搜救隊進行了多次潛水打撈嘗試，最終將張曉涵的遺體成功打撈上岸。據機構主管介紹，發現遺體的地方，是該地區最受歡迎的一條潛水線路。

張曉涵的遺體被搜救機構的快艇運到貝勞縣的一個港口，然後被送往當地醫院進行進一步的檢查和鑒定。

張曉涵的遺體被搜救機構的快艇運到貝勞縣的一個港口，然後被送往當地醫院進行進一步的檢查和鑒定。

張曉涵的遺體被搜救機構的快艇運到貝勞縣的一個港口，然後被送往當地醫院進行進一步的檢查和鑒定。

據警方表示，張曉涵的GoPro也被找到，並記錄了張曉涵生前與強大水下暗流搏鬥的最後一段影片。不過目前警方還在聯繫遇難者家屬，在此之前不會公布這段影片和其他更多細節。