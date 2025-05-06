土堆塗白漆！河北｢山寨富士山｣成五一熱門景點　門票乘機加價捱轟

內地「宇宙思想樂園」以人工草皮和白漆仿造「富士山」造景，吸引大量內地遊客於五一假期前往，卻因門票價格要98元人民幣，被不少網友批評「不值這個價」。



該樂園位於河北廊坊永清林棲谷，主打拍照及露營，去年9月開放以來，因設施簡陋與造景手法，引發熱議。

河北宇宙思想樂園的「山寨日本富士山」（小紅書）

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綜合內地媒體報道，宇宙思想樂園自去年9月對外開放後，因以人工草皮覆蓋小山丘並以白漆噴灑山頂，營造抹茶雪頂火山外觀，被稱作「廊坊富士山」、「京郊富士山」、「抹茶雪頂火山」。

雖然有遊客在社群平台分享「中伏」經驗，批評其實際僅為小土堆，但近期五一假期又吸引眾多遊客造訪，再度成為社交媒體熱議焦點。

據《九派新聞》訪查，園方表示，經過多次修整，今年相較去年9月開園時已有顯著改善，現已增設咖啡屋與洗手間，節假日還有粉紅煙霧營造氛圍，並強調「這裡集合草地、湖泊、火山、白馬、木屋」，吸引愛好攝影的民眾前來。

不過，官方帳號曾提醒，若不喜歡大地藝術、動物或拍照，可能會覺得不值得。

這處「富士山」拍照很看角度，從側面看過去就只是一座小山丘而已，去年9月剛開幕有旅客去後痛批，單人收費68人民幣，結果就給紙杯裝的咖啡和一塊餅乾，讓人相當失望。

沒想到園方還趁五一連假將門票價格調漲至單人78人民幣，套票98人民幣，再遭部分遊客批評不值這個價錢：

說白了就是噴了漆、鋪了綠草地的大土堆。

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