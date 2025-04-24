家暴受害者開車逃跑致丈夫身亡獲刑惹議　正當防衛抑或故意殺人？

石家莊的曹女士被丈夫家暴，她趁機駕車逃跑時，對方卻爬上車頭欲阻攔，結果車輛駛至一處路口時發生車禍，其丈夫經搶救無效死亡。

近日，河北石家莊市中級人民法院開庭審理此案，法院裁定曹女士故意殺人罪罪成，判囚11年。不過，曹女士家人認為她並非故意殺人。目前，曹女士已提起上訴。



法院一審判決顯示，曹女士是某服裝店的銷售員，2024年5月20日晚，她下班後和女性朋友王某吃飯，期間接到丈夫劉某某來電，對方懷疑有其他男性在場。

5月21日凌晨，酒後的劉某某回家後持刀質問曹女士，並持刀逼她去找朋友王某對質。小區的閉路電視畫面顯示，劉某某持刀對妻子持續實施踢、踹、推搡等行為，後來兩人駕車離開，司機為劉某某。

行車記錄顯示，劉某某在駕車途中多次闖紅燈。兩人到達王某家附近後，曹女士被丈夫拖拽到車尾，並撕爛其上衣和褲，後又拽她回車上，隨後劉某某站在車外看手機。

曹女士被丈夫家暴，駕車逃跑時導致丈夫身亡。（現代快報）

此時，曹女士趁其不備開車欲逃離，劉某某見狀立即爬上車頭，她繼續加速行駛並甩動汽車，丈夫被甩至副駕駛車門處後，繼續扒住車輛隨車前行，直至車輛行駛至一處花池發生碰撞，隨後有人報警。

警方到場時，劉某某傷勢嚴重，處於昏迷狀態。曹女士從車中爬出，她衣衫不整，臉上有傷痕，但說不清事故經過。劉某某送院經搶救後不治，曹女士目前仍在留院接受治療。

車禍現場。（現代快報）

車禍現場。（現代快報）

正當防衛還是故意殺人？

案發後，河北石家莊市人民檢察院以故意殺人罪對曹女士提起公訴。辯護律師認為，曹女士屬於正當防衛，但法院指出，正當防衛要求「不法侵害正在進行」，曹女士駕車離開時毆打並未進行，劉某某是否會進一步對她實施侵害尚處於未知狀態，不存在現實危險性，不符合正當防衛的構成要件。

法院認為，事故本身雖屬意外，但綜合考慮，劉某某的死亡並非意外事件。案發前，劉某某持刀威脅曹女士，並多次對她拳打腳踢，在曹女士因恐懼欲啟動車輛逃離時，爬上車頭主動將自身安全置於危險之中，劉某某對案件的發生具有過錯，上述情節量刑時予以考慮。曹女士到案後如實供述主要犯罪事實，依法可從輕處罰。

2025年3月24日，石家莊市中級人民法院一審判決曹女士犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。

石家莊市中級人民法院。（百度）

家屬：女兒被家暴，也是受害者

《現代快報》報道，曹女士的父親認為，女兒並非故意殺人，劉某某當時實施家暴，「我女兒才是受害者」，並指女婿持續毆打、持刀威脅都是錯誤，「手機在女婿手裏，特斯拉即便車內鎖了，對方用手機也可以打開車門，她被打得已經奄奄一息，就是想逃走，看到對方第一時間剎車向反方向駛離，根本不知道他後來還扒在車上，那種情況下，怎麽可能完全保持理智」。

報道稱，曹女士在法庭上辯稱，劉某某在家中以及在王某家附近多次毆打她，並表示要「殺了她」，自己當時已被打到吐血，開車只想逃跑，從未想過要傷害對方，自己也是受害者。

曹女士被丈夫家暴，身上多處受傷。（現代快報）

辯護律師表示，曹女士主觀上沒有殺人的故意，客觀上也沒有殺人的行為，不構成故意殺人罪，其長時間遭到丈夫的暴力毆打和持刀威脅，趁機想要逃命。

律師認為，劉某某酒後高速駕車、連續闖紅燈、持刀威脅、性格暴躁、不聽從勸阻，多次毆打、家暴曹女士，對事件的發生存在重大過錯。曹女士的行為符合正當防衛、緊急避險的規定，同時她對劉某某扒在車身隨車移動不知情，也無法預料到，事故屬於意外事件，曹女士不應承擔刑事責任，請求法院認定無罪。目前，該案已上訴至河北省高級人民法院。