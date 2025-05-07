6名騎行者被困青海「生命禁區」無人荒漠　失聯近24小時分飲1瓶水

5月2日9時，青海省海西州茫崖市公安局接到報警，6名外地騎行者被困在稱為「生命禁區」的冷湖轄區雅丹地貌無人區荒漠，失聯近24小時，請求救援。接到報警後，警方於當天下午4時找到被困6人，獲救時，6人已無食物，分飲一瓶撿到的礦泉水維生。



據當地派出所所長郭延彪介紹，騎行者家屬報警與警方取得聯繫，家屬稱，與騎行者最後聯繫是在5月1日晚上11時許，之後一直處於失聯狀態。5月2日早上家屬又與騎行者聯繫，依然聯繫不上才趕緊報警。

警方調取了幾人的住宿記錄，從CCTV影片中獲取了幾人的出發時間和方向後，立即展開搜尋。一組採用無人機空中掃描，憑借高空視野優勢，為地面搜尋警力提供線索；另一組則驅車地面尋找，採取車巡和徒步相結合的方式，不間斷地在沙漠中呼喊，傳遞救援信號。最終在冷湖鎮轄區的廢棄茶冷公路上找到了車轍印。

警方在無人區公路發現被困人員。

經過8小時不斷搜救，終於在5月2日下午4時發現被困者。警方表示，發現6人時，他們在原茶冷公路98公里處的一處廢棄房屋打地鋪休整。「他們已經沒有食物，幸好在廢棄房屋中撿到一瓶礦泉水分著喝。」郭延彪表示，幾人均已體力透支，但生命體征平穩，其中一名年齡較大的騎行者出現了脫水現象。

警方送上熱水、食物和衣物，待其稍作休整後，用警車護送，一行人於5月2日21時左右安全返回茫崖市冷湖鎮。獲救後，6名騎行愛好者激動不已稱：「你們就是我們的救命恩人！」

郭延彪介紹，6名騎行者來自沿海城市，原計劃騎行火星一號公路，結果在三岔路口走錯，拐進了廢棄多年的茶冷公路，最終迷失方向被困。

6名騎行愛好者激動不已表示：「你們就是我們的救命恩人！」

警方在無人區公路找到被困6人。

而救援現場環境極其惡劣，方圓數十公里都是形態相似的雅丹地貌，白天地表溫度高達40℃，夜間驟降至0℃以下。民警在進入廢棄的茶冷公路搜尋時，也能看到政府部門在多處立有「禁止穿越未開發無人區」的宣傳牌，但幾名騎行者還是冒險進入，最後釀成險情。

警方表示，原茶冷公路本是省道，但廢棄多年。很多路段被沙漠掩埋，很長一段看不到路面，極易迷失方向，找不到出口。黃沙淹沒的路段，摩托車、小轎車等也極難通行，容易出現陷車被困的情況。

據6名被困騎行者介紹，5月1日晚他們發現迷路後，一直在嘗試尋找出口。因為擔心摩托車油不夠，他們把其中四輛摩托車的油都抽出來，加在兩輛車里，然後騎著兩輛車一直跑到5月2日淩晨3點多，依然未能「突圍」。周圍是茫茫戈壁和沙漠，他們的電話沒有信號，食物和水也已耗盡，與外界又無法取得任何聯繫。

郭延彪說，5月2日下午，救援民警把6人接到冷湖鎮安置後，又驅車帶著汽油進入沙漠，將騎行者的車子騎了出來。茫崖市公安局提醒，戈壁沙漠探險風險極高，遊客出行前務必做好充分準備和專業規劃，切勿冒險進入危險的未開發無人區。