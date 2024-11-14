江西5人百丈山禁區徒步探險被困　800人搜救18小時付救援費2萬

《中國青年報》報道，10月25日下午，有5人在百丈山徒步登山時擅自前往未經開發的山區後失聯，民宿老闆報警後，當地組織數百人前往救援，經18小時搜救找到5人。11月7日，因擅闖禁區浪費公共資源，經協商由5人共同承擔2萬元救援費用。



江西5人百丈山禁區徒步探險被困。（中國青年報）

江西5人百丈山禁區徒步探險被困。（中國青年報）

10月25日下午，一行10人前往奉新縣百丈山進行徒步登山探險，10月26日，其中5人擅自前往未經開發的山區（天狗嶺）。由於不熟悉路況，加上下雨降溫5人全部被困。因5人遲遲未歸，民宿老闆報警求助，當地組織800餘百人前往救援。

據介紹，百丈山地形複雜，山路崎嶇不平，夜間溫度較低，在經過18個小時的搜救後，找到了失聯的5名登山客，體力不支但並未受傷。

江西5人百丈山禁區徒步探險被困。（影片截圖）

江西5人百丈山禁區徒步探險被困。（中國青年報）

鑑於失聯事件造成的公共資源大量浪費，根據相關規定，因擅闖禁區浪費公共資源，綜合考量旅遊者過錯程度、個人承擔能力和悔過認錯態度，經協商由5人共同承擔2萬元救援費用。

11月8日，5名登山客將2萬元救援費用轉入政府財政賬戶。據「江西發佈」公眾號消息，這是江西首次對違規探險造成公共資源浪費行為進行追責。

網民大讚該處理方式，表示「理應如此，任性的人必須為自己的無知和錯誤買單」「就應該為自己的行為買單，應該還要加上罰款」「百分百支持，而且最好還要多加點」。