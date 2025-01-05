河南12歲男童失蹤月餘遺體在水庫尋獲　CCTV曾錄下最後求救聲

內媒《極目新聞》報道，河南一名12歲男童失蹤已有月餘，家屬稱在水邊一戶人家的閉路電視中，曾錄下孩子呼救的聲音。1月5日，孩子的遺體在水庫被發現，家屬跪地痛哭。



失蹤男童。（九派新聞）

孩子家屬跪地痛哭。（大象新聞）

報道指，河南洛陽一名12歲的王姓小六學生，2024年12月6日放學後失蹤。家屬發佈的尋人啟事顯示，當地陸渾渠旁邊的一戶人家後院的閉路電視路錄下了男童的最後呼救聲音：「救命，有沒有人。」「誰來救救我，我堅持不住了。」

CCTV畫面。（網絡截圖）

搜救畫面。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，一名參與救援的隊員表示，他們於昨日（1月4日）得知附近水庫有孩子的蹤跡。今日（1月5日），一行人來到水庫，將遺體撈起來，從衣服判斷，正是失蹤月餘的12歲男童。發現遺體的地方與男童生活的小鎮約有十來里。當地政府職員確認，孩子的遺體確實在附近的水庫被找到了。