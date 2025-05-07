合肥方臉猴神似美國政治人物醜到爆紅！保育員：其實是猴界美人

近日，合肥野生動物園的黑帽懸猴因長相醜萌意外爆紅，許多遊客慕名前來一睹牠們的風采，成為合肥野生動物園的新明星。



據了解，其中最紅的一隻黑帽懸猴叫做大壯，也有網民認為他神似美國副總統萬斯（JD Vance）。它長了一張「國字臉」．懵懵的表情看著「不太聰明的樣子」吸引了最多遊客圍觀。內地保育員張春雪表示，黑帽懸猴看著雖醜，相比於其他猴類卻更加聰明，還是猴界「美人」。



據了解，其中最紅的一隻黑帽懸猴叫做大壯，也有網民認為他神似美國副總統萬斯（JD Vance）。

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國副總統萬斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC) 上發表演說。（Reuters）

據了解，其中最紅的一隻黑帽懸猴叫做大壯，也有網民認為他神似美國副總統萬斯（JD Vance）。

美國副總統萬斯（JD Vance）。（Reuters）

據了解，其中最紅的一隻黑帽懸猴叫做大壯，也有網民認為他神似美國副總統萬斯（JD Vance）。

2025年5月1日，美國副總統萬斯（JD Vance）登機離開南卡羅來納州查爾斯頓時揮手致意。（Reuters）

張春雪說道，因為猴子臉方頭方，所以大家又叫牠「方臉猴」。黑帽懸猴全身烏黑，有著長著一張方方正正的「國字臉」，時不時眨著一雙圓溜溜的大眼睛，醜萌可愛。

張春雪透露，合肥野生動物園目前一共有4隻黑帽懸猴，分別是2隻雄性，分別叫大壯、弟弟、1隻雌性叫小美，還有1隻小猴寶暫無姓名。「最近爆紅的黑帽懸猴就是大壯，來自杭州動物園，已經在合肥住10年了。」

張春雪介紹「大壯吃得比較多，體型也相對更大。」，對於黑帽懸猴來說，臉愈方，體型愈大，就愈「美」，家庭地位也愈高，所以「大壯可是黑帽懸猴界的美人」。

動物園驚見「千與千尋無臉男」詭異吃生果 專家：牠還會飛！

+ 7

張春雪介紹，黑帽懸猴屬於卷尾猴科，相比於其他猴類更加聰明，因為有著靈活的尾巴，可以幫助牠將自己懸掛於樹枝上，從而解放雙手用於取食或者做其他事，甚至會用石頭砸核桃。「是為數不多的會使用工具的猴」。

「目前我們園已經成功繁育出一隻小猴寶，就是大壯和小美的孩子。」張春雪笑言，大壯不僅不傻，還很「護短」，「大壯是寵妻、寵娃狂魔，雖然經常會和弟弟玩耍，偶爾還會摸摸弟弟的頭，但是卻堅決不允許牠靠近小美母子。」

網民點睇：

長得很像萬斯。

好醜真的醜出天際了。

這什麼品種，穿越來的嗎?

見過醜的沒見過這麼醜的。

