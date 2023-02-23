動物園驚見「千與千尋無臉男」詭異吃生果　專家：牠還會飛！

大自然還有許多珍稀生物是會讓人類大開眼界的。



最近在社群網站上有幾張照片瘋傳，動物園裡一隻全身覆蓋黑漆漆毛髮但只剩臉是白色的猴子引發網友熱議。

牠實在是長得太詭異，神似知名日本動畫《千與千尋》（神隱少女）的無臉男（點擊放大瀏覽）：

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近日大陸社群網站小紅書與微博瘋傳幾張照片，有遊客在南京紅山動物園裡面看到令人相當震驚的一隻靈長類動物，直呼是宮崎駿動畫電影《千與千尋》的無臉男真實版。

只見一隻全身黑色但只有面部覆蓋白毛的猴子坐在假山上吃水果，再加上駝背的模樣看起來非常詭異，讓不少網友看了嚇傻。

「無臉男猴」的照片與影片在網路上瘋狂轉發，網友留言表示「我感覺我看的所有恐怖異形電影都沒有牠嚇人」、「古代沒有動物園，出了趟遠門看到這嚇人的動物，所以就有了《山海經》這本書」、「古人看到牠應該會當神鬼跪拜了」，不少人相當好奇這到底是什麼生物。

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專家表示，這隻詭異的靈長類其實就是「白面僧面猴（White-faced saki,Pithecia pithecia）」，也被叫做南美白臉猴或白臉狐尾猴，是屬於僧面猴屬的一種，主要分布在中南美洲的巴西、圭亞那、委內瑞拉等地。

生活在雨林中，以果實、花蜜、昆蟲為主食，因為身手靈活能夠飛越超過10米的樹，就像是會飛一樣，因此又被稱為「飛猴（flying monkeys）」。

編按：據了解，南京市紅山森林動物園對此回應稱，在動物園園中的「杜杜」明明長得很乖巧，且有星味兒！不懂為何有遊客會嚇傻。



此外，白面僧面猴也是動物界最不怕毒的動物之一，其消化系統十分強悍，即使誤食有毒的果實，或被毒蛇等動物咬到，它們也完全不會受到傷害。



值得一提的是，香港動植物園也有飼養白面僧面猴：

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