猴子闖入酒店房搗亂場面嚇人！因人妻漏做1事　酒店這樣處理獲讚

猴子生性活潑好動，破壞力也相當驚人。有人妻在網上發布影片，指一家大小到越南峴港的度假酒店旅遊，有天享用完早餐返回房間後，發現房內「七國咁亂」，恍似被人入房洗劫一空，床鋪、廁所物品散落一地，大廳食物飲品被拆開及倒在地上，場面極之混亂，而當時露台外正有一隻猴子走來走去。人妻事後表示酒店曾提醒房外有野生猴子，要求鎖好露台落地窗，可是她因趕住帶孩子去食早餐，忘了上鎖，才被猴子乘虛而入。



不少網民看到影片對猴子的破壞力大表驚訝，「嚇死，這會是最深刻的一次住宿體驗」、「好恐怖的局面」、「是山賊吧」，人妻回應幸好酒店派清潔人員善後，很快回復原狀，還送她們沙灘酒吧飲料致歉，大讚酒店表現十分專業。



床鋪、廁所物品散落一地。（影片截圖）

床鋪、廁所的物品散落一地。（影片截圖）

大廳的食物飲品被拆開及倒在地上，情況極為混亂。（影片截圖）

當時有1隻猴子正走到落地窗前與小孩打個照面。（影片截圖）

人妻趕吃早餐漏做1事惹禍

有人妻早前在Instagram發布影片，拍下酒店房內極度混亂情況，指是「早餐回來後看到的景象」。

房間混亂如被洗劫一空

原來樓主一家大小到越南峴入酒度假酒店，當日她為了趕兩名小孩起床去吃早餐，出門後忘了鎖上露台落地窗，吃完早餐回來後便見到房間變到「七國咁亂」。從影片可見，酒店房間恍似被人入房洗劫一空，床鋪、廁所物品散落一地，大廳食物飲品被拆開及倒在地上，情況極為混亂。

此時，有1隻猴子正在露台上打開櫃門爬出爬入，又走到落地窗前與小孩打個照面，看來完全不怕人。樓主事後表示，酒店曾提醒房外有野生猴子，要求鎖好露台落地窗，可是她因趕住帶孩子去食早餐，忘了上鎖，才被猴子乘虛而入。

房內「七國咁亂」，恍似被人入房洗劫。（影片截圖）

房內「七國咁亂」，恍似被人入房洗劫。（影片截圖）

網民對猴子的破壞力大表驚訝，「嚇死，這會是最深刻的一次住宿體驗」。（影片截圖）

網民驚訝猴子破壞力強：是山賊吧

影片隨即被瘋傳，不少網民對猴子的破壞力大表驚訝，「嚇死，這會是最深刻的一次住宿體驗」、「好恐怖的局面」、「是山賊吧」、「開始以為猴子是指孩子，結果真的是猴子，太可怕了這破壞力」、「只有我把親子旅遊看成猴子旅遊嗎？」。有人提醒，「野生猴子攻擊性很強，有小朋友要注意」，也有人問「究竟是一隻還是一群？」樓主指應是1隻，「一群應該破壞力更強」。

有人看到房內情況「感覺損傷很嚴重」，樓主回覆「酒店人員清潔完大致回復原狀，只剩白鞋上的咖啡漬刷不掉，沒算什麼損失，酒店清理得很乾淨，還送幾杯沙灘酒吧飲料」，大讚酒店表現大方又專業。