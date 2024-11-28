借小米SU7電動車給朋友　驚見化身「無碼AV拍攝現場」結局極淒慘

撰文：中天新聞網
出版：更新：

中國山東有小米車友將愛車SU7借給朋友，不料竟被拿去拍AV成人片，車牌還沒碼就在網路上流傳。他氣得報警處理，還將愛車送洗，但狂洗6次都還是有陰影，最後只好忍痛賣了，最近警方也逮捕涉案3人。

據《大皖新聞》報道，山東省臨沂市一名張先生11月初時，有個開租車行的朋友，因為接到了小米SU7的訂單，要他在車友會群組內幫忙找車應急。但因為價格過低，都沒人肯借，於是張男就把自己的愛車借給朋友。不料有天車友會群組PO出一段AV成人影片，拍攝地點竟是自己的愛車，因為車號遮都沒遮，讓他簡直快要氣炸。

山東一名男子發現自己的小米SU7被拿去拍AV成人電影。（愛豆傳媒影片截圖）

連車牌也出現在AV片中　車主：那是我女兒的生日數字（點圖放大瀏覽涉事影片截圖）：

+14

張男報警處理，警方發現有3名人員涉及「租車事件」中的不法行為，於20日進行逮捕並依法行政拘留。

英國「索爆水泥工」兼職拍AV搵真銀　女粉絲心碎　她一句霸氣回應有愛紀伊自殺有人退團拍AV　「名媛搖籃」日本寶塚歌劇團沒落中？

他表示，車子歸還後後發現車裡非常髒，尤其在前座椅墊上有污漬，他送廠「精緻洗車」6遍還是覺得非常噁心，尤其是他老婆更是接受不了這個現實，因為全家人本來都非常喜愛這輛車，連車牌都是用女兒的生日數字，如今竟成了拍攝AV成人片的場景。

而張男的小米SU7是獨特的海灣藍，加上每個小地方最多也就一兩輛相同的車，如今事件在全網爆開，每次開車出門他都很有壓力，後來決定折價賣了。

【延伸閱讀】圖書館活春宮｜瘋傳「AV女優波多野」在台大拍鹹片　校方闢謠提告

【延伸閱讀：圖書館活春宮｜瘋傳「AV女優波多野」在台大拍鹹片　校方闢謠提告】有台灣網友11日在網絡上發文，稱看到一段「頂大圖書館性影像」，引起熱論。（Dcard）
女優「波多野Bella」發限動證實主角是她。（IG@bella_chung520）

點圖放大瀏覽更多相關照片：

+24

【延伸閱讀】田井虹｜台網紅赴日本當AV女優　與暗黑周杰倫拍首作親揭入行原因

【延伸閱讀】田井虹｜台網紅赴日本當AV女優　與暗黑周杰倫拍首作親揭入行原因
+24
抖音古裝美女網紅「煥兒」無碼AV外流　繫狗鍊、公廁露體形象盡毀深圳550萬輛電雞橫行人行道　市民哀嘆：走路都不敢了，小命要緊日本夫妻自拍AV色情片放Pornhub賺5億日圓：非可持續　想引退美國同一中學竟有2女老師先後被揭拍AV　不露臉仍被精明學生發現「西安地產經紀拍AV」紅到上熱搜　網民嘆樓市差：下海總比跳樓好

延伸閱讀：

挑戰特斯拉Model Y！小米第二款純電SUV　傳明年首季上市

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

AV成人電影
小米
AV女優
電動車
熱話
汽車
中天新聞網