五菱汽車女模情慾DEMO片流出？公司急澄清報警　網民卻狂讚稱想買

內地近日流傳幾段影片，內容是關於女模特兒在五菱汽車內拍攝情色廣告的DEMO，流出後火速成為微博熱門話題。



五菱汽車16日晚間緊急發表聲明澄清，指出影片並非官方拍攝，已收集相關證據報案。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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綜合內媒報道，相關情色廣告DEMO片共有8部，其中2部流傳廣泛，一名女子在五菱星光車內打開一名疑似男子的腿部，並以跪趴姿態舔食蛋糕，還被男子壓頭上下晃動，影射意涵相當強烈，有一幕甚至疑似鮮奶從女子口中流出。

另一部則是2名女子在車內交疊擺出撩撥情慾的姿態，似乎想要在吸引網友目光同時，強調車內空間寬敞、活動自如。

影片都印有大大的「DEMO」字樣，不少網友懷疑可能是五菱汽車內部拍攝影片外流，也有人嘻笑表示，「質量可以啊，很能激起購買慾，看到我都想提 (買)一輛了」、「這宣傳片也太頂了吧」、「這誰頂得住，馬上買買買」。

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話題迅速延燒，五菱汽車16日趕緊在微博發布聲明並購買廣告增加曝光，強調：「今日在網絡上出現的『五菱星光相關DEMO影片』，都是非官方行為。對五菱品牌的聲譽造成極為嚴重的影響，公司法務部已收集相關證據，並於當日下午在本地公安機關報案。網絡不是法外之地！我們堅決抵制任何形式損害品牌及產品形象的行為，並保留追究相關主體的法律責任的權利！」

底下部分網友認為，這可能是同業競爭對手的詆毀，「競爭對手嫌疑很大啊，專門這樣來搞老實人五菱，這手段非常惡劣」、「堅決杜絕惡意競爭」、「支持五菱起訴」。

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五菱星光於2023年12月6日上市，提供70和150公里2種續航（CLTC）版本。

該車基於全新原生新能源架構打造，搭載「五菱靈犀混動系統」、「神煉電池」兩大自研核心技術，最終實現了3.98L/100km的虧電油耗（WLTC）。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】